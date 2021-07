OL: Kurt Madsens olympiske minder

Se billedserie Kurt Madsen har gemt souvenirs fra tre olympiske lege - heriblandt sombreroen fra Mexico City Foto: Thomas Quvang

Herosbryderen Kurt Madsen deltog ved de Olympiske Lege i Tokyo, Mexico og München

Halsnæs - 23. juli 2021 kl. 08:58 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

"Det er jo tre oplevelser som jeg aldrig vil glemme. De to første, Tokyo og Mexico, var jo helt enestående og fantastiske, men oplevelsen i München lige modsat, ganske forfærdelig. Fredag den 23. juli lyder startskuddet til de Olympiske Lege i Tokyo som afvikles med et års forsinkelse, grundet Covid-19. Men det er ikke første gang at Tokyo og Japan er vært for sommerlegene. Tilbage i 1964 var det ligeledes Tokyo som var værtsby. Og her var der lokal deltagelse i form af Herosbryderen Kurt Madsen som var kvalificeret til legene i letvægt.

Ulykke kostede OL i 1960 Selv om det er 57 år siden og Kurt Madsen i dag har rundet de 85 år, så er hukommelsen knivskarp omkring brydekarrieren og deltagelserne ved OL: "Jeg havde min første kamp i Heros som 12-årig, og jeg kan huske, at inden min konfirmation, så var målsætningen sat - jeg ville deltage ved et OL", fortæller Kurt Madsen som var tæt på at nå sin OL målsætning allerede i 1960. Således blev Kurt Madsen dansk mester i sin vægtklasse, letvægt, fire år i træk i årene 1953-57 og kursen var sat mod OL i Rom i 1960: Det glippede desværre dengang. Udover træning i Heros og i København, så trænede jeg også på kasernen i Hillerød. På vej til træning i Hillerød var jeg ude for en ulykke på min motorcykel, hvor jeg blev påkørt af en bil. Jeg brækkede såvel skinneben som lægben og lå indlagt i 81 dage", fortæller Kurt Madsen, og han tilføjer: "Overlægen fortalte mig, at det sandsynligvis var slut med brydning og brydestøvlerne skulle lægges på hylden, efter ulykken".

Kæmpestort Sådan gik det ikke for mesterbryderen fra Frederiksværk. Kurt kom stærkt tilbage på brydemadrassen og blev udtaget til Tokyo i 1964: "Det var lidt specielt, vi danske deltagere blev sendt afsted i hold istedet for en stor samlet trup, og da brydningen foregik sidst i olympiaden, så var jeg ikke en del af åbningsceremonien, hvor flyvemaskiner dannede de olympiske ringe over stadion". "Men det var en helt igennem fantasisk oplevelse, at være i den olympiske by, og være en del af legene. Udover træning og forberedelse til kampene husker jeg, at vi deltagere virkelig blev forkælet under opholdet i Tokyo. Udover at følge konkurrencerne var der biografer og fantastiske restauranter, det var kæmpestort dengang", fortæller Kurt Madsen der kom til 3. runde i OL-turneringen: "Det blev til en sejr over en atlet fra Afghanistan og nederlag til en svensker og en japaner, så efter tredie runde var det slut for mit vedkommende", erindrer Kurt Madsen.

9. plads i Mexico City Fire år senere, i 1968, var Kurt Madsen påny kvalificeret til OL, denne gang i Mexico City: "Det var også kæmpestort i Mexico. Jeg husker der selvfølgelig var trænet benhårdt op til legene og jeg koncentrerede mig udelukkende om at være klar", fortæller Kurt Madsen der opnåede en 9. plads ud af 26 deltagere i vægtklassen op til 70 kilo. "Jeg husker en sjov anekdote fra Mexico-legene, dagen før maratonløberen Georg Olsen skulle i aktion, var der en vittig dansker der mente, at Georg skulle huske at få en nøgle med til det olympiske stadion, for mon ikke der var lukket og slukket inden han kom i mål", griner Kurt Madsen og tilføjer i samme moment: "Georg Olsen løb et fint maratonløb og kom i mål som nummer 34, blot tyve minutter efter videren".

Ny landstræner Efter OL i 1968 droslede Kurt Madsen en smule ned for karrieren, men det hindrede ham dog ikke i at hjemtage sit syvende danske individuelle seniormesterskab i 1970. Men herefter var det slut med den aktive karriere. I stedet blev Kurt Madsen udpeget som dansk landstræner og det betød deltagelse ved OL i 1972 i München - i øvrigt med klubkammeraterne fra AK Heros, Jørn Krogsgaard og Tage Weirum der begge var udtaget til at forsvare de danske farver.

Tragedien i München OL i 72 blev dog en tragisk og forfærdelig oplevelse som Kurt Madsen oplevede på nærmeste hold, da atleter fra Israel blev taget som gidsler af den palæstinensiske terrororganisation Sorte September: "Vi boede jo mindre end 100 meter fra det israelske hold, vi trænede med de israelske brydere i den olympiske by og kendte dem rigtig godt", fortæller Kurt Madsen, og fortsætter: "De (Sorte September. red) skød og dræbte to israelere med det samme, heriblandt en bryder, og vi kunne jo se terroristerne på taget af bygningen med skydevåben og håndgranater, det var helt forfærdeligt, noget jeg aldrig glemmer", fortæller Kurt Madsen. Ved gidseldramaet i München dræbte terroristerne 11 israelere og en tysk politibetjent. Fem ud af otte gidseltagere blev dræbt, da vesttysk politi indledte et angreb på de to helikoptere, som netop var stillet til rådighed for gidseltagerne i henhold til en aftale om frit lejde.

Den Olympiske Klub "De Olympiske Lege har givet mig så mange mindeværdige oplevelser, og derfor er jeg så ærgerlig over den måde det skal afholdes på denne gang. Det bliver altså mærkeligt med en olympiade uden tilskuere, det er drønærgerligt", siger Kurt Madsen som stadig gladeligt fortæller om sine oplevelser, specielt i Tokyo og Mexico City, hvor talrige souvenirs, erindringspræmier og ikke mindst scrapbøger pryder hjemmet i Evetofte: "Jeg er medlem af Den Olympiske Klub som er for danske atleter som har deltaget ved OL, her er en årlig samling, hvor vi mødes på tværs af alle idrætsgrene og hilser på og holder liv i alle de gamle fortællinger og anekdoter", siger Kurt Madsen der ligeledes følger hjerteklubben AK Heros:

Still going strong "Jeg startede som 10-årig i Heros i 1946 og var aktiv til starten af 1970'erne. Jeg har siddet 27 år som formand i Heros Venner, jeg har været med til at starte motionsholdet op for de gamle brydere i sin tid. Jeg er blevet 85 år, men jeg er 'still going strong' og til sidst vil jeg sige, at det glæder mig utrolig meget, at det går så godt i Heros som det gør den dag i dag. En dygtig formand og en rigtig god bestyrelse, der gør det rigtig godt", slutter Kurt Madsen.