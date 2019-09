Nyvej er udnævnt som et af de farligste steder at cykle i Halsnæs Kommune. Nu undersøges hvad der kan gøres for trafiksikkerheden, før vejen får ny asfalt. Foto: Niels J. Larsen

Nyvej må vente på asfalt

Halsnæs - 30. september 2019 kl. 12:51 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den planlagte asfaltering af Nyvej i Asserbo 2019 er udskudt, imens den bedst mulige trafikale løsning for vejen findes.

Det meddeler Halsnæs Kommune efter sidste uges møde i Udvalget for Miljø og Plan, hvor en række trafiksikkerhedspunkter var på dagsordenen,

»Det var egentlig meningen, at der skulle have været lagt ny asfalt på Nyvej i 2019, men det er nu blevet udskudt. Nyvej skal fartdæmpes og gøres mere trafiksikker for både motorkørende og bløde trafikanter. I den kommende tid skal der derfor arbejdes på at finde den bedst mulige løsning. Så snart der er en løsning, som er blevet politisk godkendt, vil den nye asfalt blive lagt på. Det samlede resultat bliver, at Nyvej vil fremstå trafiksikker, nyasfalteret og med nye vejstriber. Det forventes at ske i løbet af første halvår af 2020,« skriver kommunen på hjemmesiden, hvor man fortsætter:

»Der vil ganske naturligt være nogle, der er skuffede over, at den nye asfalt alligevel ikke kommer på i 2019. Det er dog vigtigt at pointere, at der, for at holde Nyvej farbar og trafiksikker, vil blive lappet huller og udbedret skader i vejen, frem til det nye arbejde går i gang.«

Tidligere på sommeren præsenterede Dansk Cyklistforbund en medlemsundersøgelse, hvor cyklister pegede på de farligste veje at cykle i deres kommune. Her havde flere bemærkninger om netop Nyvej, hvor det bl.a. blev anført at mange bilister kørte for stærkt.

Det anføres også i sagsfremstillingen til sidste uges udvalgsmøde, hvor man begrunder at der skal bruges tid på at finde den rigtige løsning, hvorfor asfalteringen udskydes, således at der ikke udføres unødvendigt dobbeltarbejde på vejen, der af naturlige årsager har ekstra megen trafik i sommermånederne.

Udover at udskyde arbejdet på Nyvej har udvalget også besluttet at afvente en nærmere evaluering af de såkaldte 2 minus 1 veje, der er etableret bl.a. omkring Torup og Melby. Administrationen foreslår, at evalueringen udskydes til foråret 2020, da der er behov for en længere periode med tilvænning og erfaring med brugen af vejene, før der gennemføres en evaluering.