Se billedserie Avisens udsendte mødte en enlig cyklist på Nyvej ved Asserbo onsdag ved middagstid. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Nyvej er cyklisterne skræk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyvej er cyklisterne skræk

Halsnæs - 04. juli 2019 kl. 04:03 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nyvej ved Asserbo er den værste vej at cykle på i Halsnæs Kommune. I hvert fald at dømme efter de indberetninger Dansk Cyklist Forbund har modtaget i forbindelse med en kampagne på sociale medier, hvor cyklister er blevet opfordret til at melde utrygge veje at cykle.

Fire af ni anmærkninger til cyklistforbundet fra Halsnæs handler om Nyvej. Andre er om Haldvejen, Amtsvejen mod Hundested, Melby Enghavevej, Strandvejen i Frederiksværk og Store Havelse.

»Hele Nyvej, 3300 Frederiksværk. Smal, helt lige vej uden chikaner men med 60-km/t begrænsning. Vejen skal krydses for at komme ned til Kattegat fra sommerhusområdet syd for vejen. Der køres alt for stærkt,« lyder det fra en cyklist, mens en anden skriver:

»Nyvej Asserbo 3300 Frederiksvæk. Fra Tangvej til Helsingevejen. Her skal cyklende børn og voksne og også gående færdes hvor bilerne må køre 60 men kører betydeligt stærkere på den lange lige vej. Jeg tør ikke cykle der mere, heller ikke gå der. Om morgenen er mange bilister åbenbart kommet for sent hjemmefra og så bliver speederen trådt i bund. Det skulle være så dejligt at cykle til stranden, men nu bliver det bilen.«

To andre indberetninger fra Nyvej er enslydende. Fra Nyvej er adgang til stranden i bil mod Stængehus og Lille Kulgab og flere veje derudover for cyklister.

- Det er en kendt problemstilling. Der er mange som cykler den vej, men det vil være rigtig dyrt at gøre noget ved - måske omkring 15 mio og dem har vi simpelthen ikke. Det er heller ikke lige til rent teknisk, da der er huse helt op til vejen og grøfter. Videre er det ikke en skolevej, og dem er vi nødt til at starte med, siger Anja Rosengreen (SF), formand for Udvalget for Miljø og Plan om Nyvej.

To andre af indberetningerne fra Halsnæs er der allerede blevet gjort noget ved. Senest i denne uge. Cyklister har nemlig påtalt Haldvejen fra Torup til strand- og sommerhusområdet Haldstrand, hvor der i første omgang blev lavet en smallere cykelstribe.

Efterfølgende har et flertal i byrådet besluttet at følge det oprindelige løfte man havde givet til Torup Ting om at ændre opstribningen til en såkaldty 2 minus 1-vej, hvor det er meningen at bilisterne skal trække ud midt på vejen, når der ikke er modkørende. For at indsnævre kørebanearealet og give større sikkerhed til de bløde trafikanter er der i denne uge sat gummikantsten for hver 10 meter og en pullert pr. 50 meter op i østsiden af vejen, og der vil sidst i denne uge blive etableret yderligere to chikaner på strækningen fra baneoverskæringen i Torup til Nødebovejen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.