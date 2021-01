Nyvej: Kritik af 2 minus 1-løsning

Nyvej mellem Asserbo og Helsingevej er ved at blive omdannet til 2 minus 1-vej med bump og pullerter, hvilket har fået en del borgere til tasterne med kritiske kommentarer på sociale medier.

Der er bl.a. kritik af stelers/pullerters placering på den østlige del af strækningen, hvor det ser ud til, at der er sat pullerter midt i den bane, som benyttes af cyklister - dog med mulighed for at svinge uden om til højre på en stribe asfalt.

Formand for miljø- og planudvalget, Anja Rosengreen (SF), har henvist kritikere på Facebookgruppen til at henvende sig til den kommunale forvaltning, og til Halsnæs Avis siger hun: "Jeg er jo aldrig tilfreds, når der er utryghed og usikkerhed, og det er klart at hvis utrygheden opstår omkring anlæg, som burde skabe tryghed, så er det særligt bekymrende. Som formand kan jeg videreformidle de bekymringer, jeg bliver præsenteret for og bede om, at den fagligt ansvarlige foretager de nødvendige vurderinger. Det har jeg gjort igen i går, på baggrund af det billede der blev lagt op i gruppen Fri Politisk Debat Halsnæs."

Anja Rosengreen fortæller, at hun har fået lovning på, at der kigges på udfordringerne hurtigt.

Byrådsmedlem Steen Hasselriis (V) og tidl. byrådsmedlem Bertil Nyenstad har også fortalt om deres kritiske syn på pullerterne eller stelerne - læs mere i denne uges Halsnæs Avis - lige som byrådsmedlem Michael Thomsen (V) har fundet oplysninger i en rapport fra Vejdirektoratet, hvor det pointeres, at steler skal bruges med omtanke.