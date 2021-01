Midlertidigt stop for vejarbejdet med de i alt ni bump med indsnævringer på Nyvej.

Nyvej: 2 minus 1-løsning sættes på pause

Der har den sidste uges tid været kritik af 2 minus 1-løsning på Nyvej ved Asserbo, og desuden har miljø- og planudvalget ønsket en mere generel gennemgang af forholdene på 2-1-vejene i kommunen.

I en opdatering på Halsnæs Kommunes hjemmeside bliver det nu meddelt, at det aktuelle arbejde med etablering af vejbump, pullerter/steler og striber på Nyvej stoppes indtil videre: "Som en konsekvens af, at der nu politisk skal tages stilling til indretning af kommunens 2 minus 1 veje, vil færdiggørelsen af Nyvej blive sat på pause, herunder vil afstribning ikke blive udført, før der foreligger en konkret plan for, hvad der skal ske med indretningen i den endelige løsning."

2-1-løsningen på den 3 kilometer lange strækning er blandt andet blevet kritiseret for, at det som cyklist kan være vanskeligt at orientere sig i aften- og nattetimerne.

"På den baggrund er det fra borgmester Steffen Jensens side blevet besluttet, at der skal tages stilling til ændringer på kommunens 2 minus 1 veje. Udvalget for Miljø og Plan vil på udvalgsmødet den 10. marts derfor drøfte denne type af veje, deriblandt også Nyvej. Udvalget vil i den forbindelse også inddrage kommentarerne fra den interviewundersøgelse, der blev lavet blandt borgerne om kommunens 2 minus 1 veje og den eksterne evalueringsrapport, der blev udfærdiget i foråret sidste år," oplyser Halsnæs Kommune.