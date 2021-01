Nyvej: 2 minus 1 = "En ommer"

"Det undrer mig at der sættes steler op når Vejdirektoratet direkte fraråder steler i åbent land. Derudover anfører Vejdirektoratet, at de er særligt farlige hvis de ikke er oplyst af lygtepæle - ikke desto mindre er der opsat steler på flere 2-1 veje i kommunen i det åbne land og uden belysning," supplerer hans partifælle Michael Thomsen.

"Det vil ske efter en faglig vurdering, men det virker da bekymrende, at tiltag til gavn for trafiksikkerheden kan virke stik modsat," siger hun til Halsnæs Avis, og efter onsdagens møde i udvalget fortæller Steen Hasselriis (V): "Vi brugte en del tid på at drøfte emnet i udvalget, især med fokus på Nyvej, og det er godt at emnet generelt bliver taget op næste møde. Jeg håber, at stelerne bliver fjernet på 2 minus 1-vejene."

Det er en af mange læserkommentarer i forbindelse med 2 minus 1-løsningen på Nyvej ved Asserbo, hvor Halsnæs Kommunen er i gang med at omdanne den ca. 3 km lange lige strækning til 2-1 vej med trafikchikaner, vejbump og steler - altså en slags pæle med reflekser på - placeret på det, der ligner selve cykelbanen i vejsiden. Med risiko for at køre galt.

Flere læserkommentarer

Tilbage til Nyvej og en byge af læserkommentarer, hvor af de fleste går på, at løsningen er farlig for bløde trafikanter - her et lille uddrag af mange meninger.

James Dornan: "Det er en utrolig konstellation, de har lavet på Nyvej. Der er lavet bump, som ingen effekt har, der er monteret pæle, der stort set er usynlige, og indsnævringerne er forskellige, dette er specielt for cykelister en udfordring. Jeg tror ikke, at der er en eneste af dem, der har taget denne beslutning, der bevæger sig ud på en cykel, og slet ikke en der kan bevæge sig hurtigere end en gammel skærveknuser, monteret med kurv, og blomster. Der kan ikke gå længe før der er en alvorligt ulykke. Spørgsmål til ansvarlige politiker: Hvorfor har man ikke lavet skildpadde løsning, med 3 bobler på vejen??De er modbydelige for bilister, men ok for cyklister."

Lone Sørensen: "Har du prøvet at cykle på Nyvej i mørke ....der er ikke meget plads til cyklen, der hvor de pæle står - heller ikke selv om du har en stor spotlampe på. Skal cykler køre ud på vejen, eller indvendig ved pælene ved vejkant og rabat?"

Flemming Søndergaard Sørensen: "Det er en "Ommer". Kan udbedres meget simpelt. Forlæng asfalten 5 meter til hver side af chikanen. Så er der plads til et blødt sving. Easy fix."