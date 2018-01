Nytårsdyk med ofring

- Jeg tager det ikke selv så tungt med to-tre meter bølger, men vi skal jo helst allesammen i vandet og have en god oplevelse. Vi vælger et nyt sted hvert år, men nu er der ikke så mange tilbage, griner arrangøren, der selv nåede at være med i vandet. Ikke så længe dog, da han samtidig stod for at servere den varme chili con carne, som er en del af eventen - samt sørge for saunaen, der giver en anden form for hede til dykkerne.