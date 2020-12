Se billedserie Den store mobilkran, der løftede siderne på plads vakte opsigt og kunne ses over det meste af Asserbo. Privatfoto

Nyt vandværk rejser sig i Asserbo

Halsnæs - 25. december 2020

Et nyt vandværk rejser sig i disse uger på Elverdalen i Asserbo. Det er Asserbo By Vandværk, der bygger nyt, fordi man gennem de seneste år har konstateret flere defekter, som skulle udbedres og fornyes. For nogle uger siden vakte en stor byggekran opsigt, da siderne på den ny bygning skulle løftes på plads, og inden jul har det været målet at vandværkshallen står færdig og lukket.

Herefter følger vandbehandlingsanlæg fra rør, filtre, tanke til elektronik. De leveres i første kvartal, hvorefter vandværkets styresystem og vandkvalitet skal indkøres og sikres. Bestyrelsen forventer, at vandværket er i drift i løbet af juni måned.

Derfor nyt - Vi har løbende vedligeholdt og udbygget vandværket, så vi hele tiden har leveret rent drikkevand til mere end 1500 forbrugere. Men tiden løb fra det gamle vandværk og stadig stigende krav til hygiejne mm. blev stadig vanskeligere at tilgodese, fortæller forretningsfører og sekretær for bestyrelsen Kim Snekkerup om årsagen til, at der bygges et nyt vandværk.

I 2018 og 19 blev en række forhold gennemgået om man blev klar over hvad der skulle forbedres indenfor en kort årrække. Det gjaldt bl.a. renvandstankene, og de samlede udgifter ville beløbe sig til omkring tre mio. kr. hvorefter man fortsat ville have et »gammelt« vandværk, der ville byde på yderligere udgifter i fremtiden.

Derfor besluttede bestyrelsen at få udarbejdet to forslag til et helt nyt vandværk i enten en eller to etaper. Det vidste sig at den bedste løsning at bygge i én etape til et beløb af ca. ni mio. kr. Den løsning fandt opbakning på generalforsamlingen i juni 2019.

Elektronisk styring Det nye vandværk får det nyeste materiel og elektronisk styring. Drikkevandet vil fra oppumpning af råvand til udpumpning til forbrugerne alene være i et lukket system, og der vil kun være adgang ved reparationer eller lignende. Filtrene vil være lukkede og iltningsprocessen vil foregå i dette lukkede miljø. Rentvandstankene er store beholdere af rustfrit stål.

- Alt bliver elektronisk overvåget og samlet vil vores vandforsyning både være nem, billig og sikker i drift. Og væsentligst vil vores vandbehandling blive forbedret og dermed fortsat kunne leve op til regler for drikkevand i mange år fremover, siger Kim Snekkerup.

Forsinkelser Byggeriet er blevet forsinket på grund af en kompliceret undergrund og nødvendige geotekniske undersøgelser og målinger, drøftelse af styrke på fundament m.v., men det er løst tilfredsstillende med minimale ekstraomkostninger.

Når det ny vandværk er i drift vil bestyrelsen tage stilling til nedrivning af det gamle vandværk sammen med oprydning på grunden, beplantning osv.

Vandværkets brugere kan løbende holde sig opdateret på Asserbo By Vandværks hjemmeside, der informerer detaljeret om byggeprocessen.