Nyt uheld i »det sorte kryds«

I følge Nordsjællands Politi får man klokken 18.39 en anmeldelse om at der et sket et uheld og nogle personer er igang med at pille nummerplade af bilen, en Peugeot, som tilsyneladende er forulykket ved et solouheld.

Da en politipatrulje kommer frem, er de pågældende personer forsvundet, men det oplyses at en person er blevet hentet i ambulance efter uheldet.