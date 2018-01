Nyt udvalg skal ud i miljøet

Formanden for det ny udvalg for Miljø og Plan Anja Rosengreen (SF) ser gerne, at udvalget bogstaveligt kommer ud i miljøet.

I sine første møder med administrationen, hvor man aktuelt skal igang med at ansætte en ny direktør for området efter at Kim Jørgensen er stoppet, har hun drøftet hvordan tingene skal køre de næste fire år.

- Jeg har sagt, at jeg gerne vil lave et 4 års hjul. Således at de indsatser, der er brug for i valgperioden, bliver programsat allerede snart. Dels så jeg ved at der bliver taget hånd om det på et aftalt tidspunkt, samtidig kan forvaltningen forberede de ressourcer, der skal være tilstede, og mindst lige meget at borgerne kan se hvilke emner, der skal arbejdes med og hvornår, siger Anja Rosengreen.