Halsnæs Kommune vil give hjemmeboende med demenssymptomer mulighed for fire timers støtte om ugen - f.eks. hjælp til at færdes uden for hjemmet. Arkivfoto: AdobeStock. Foto: thodonal - stock.adobe.com

Nyt tilbud til hjemmeboende med symptomer på demens

Halsnæs - 10. december 2020 kl. 09:13 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

I budget 2021 er afsat 880.000 kroner til ekstra personale i Hjemmeplejen. De ekstra midler vil blive målrettet demensområdet.

Udvalget for Ældre og Handicappede har på sit seneste møde valgt, at der skal oprettes et nyt tilbud til hjemmeboende borgere med stærkt svækket hukommelse, demensdiagnose eller demenslignende adfærd.

Et tilbud, der kan aflaste pårørende i hjemmet, eller hjælpe borgere, der bor alene, og som har brug for støtte til f.eks. at færdes udenfor hjemmet.

Tilbuddet lyder på fire timers støtte ugentligt i et 10 ugers forløb.

Hvis borgeren ønsker at komme på tur med offentlig transport, skal borgeren selv betale både egen og hjælperens transport.

Lige præcis den del af det nye tilbud er Halsnæs Ældreråd ikke glad for:

"Ældrerådet tager kraftigt afstand fra, at borgeren skal betale udgifter for den faglige kvalificerede medarbejder. Det vil afholde en del af denne gruppe borgere i at deltage," skrev Ældrerådet således i sit høringsbidrag.

Pakkejustering udskudt

Udvalget skulle også have forholdt sig til en 'justering' af pakkestrukturen for personlig pleje og hjælp.

En justering, der skal føre til en effektivisering på 1 mio. kroner.

Men da forslaget ikke har nået at være omkring Hoved-MED (det øverste samarbejdsudvalg i kommunen med både ledelses- og medarbejderrepræsentanter), blev denne del af sagen udsat til næste udvalgsmøde tirsdag 12. januar.