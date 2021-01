Nyt sikkerhedsudstyr til lokal sejlklub

Og mange glæder sig også over Optimistjollefeltet, der har træning forsommer og efterår til hen i oktober. Man glædes over de små aktive i jollerne, og ser tydelig at de nyder det. Og normalt fortsætter aktiviteterne indendørs vinterhalvåret, men dog ikke i den aktuelle Covid-19 tid med ’nedlukning’, hvor alle sejlklubbens vinteraktiviteter er aflyst.

Havnens område er et dejligt fritids område for alle vandglade. Det er lige fra at nyde udsigten og solnedgangen til aktiv kapsejlads og roning samt motorbådssejlads og fiskeri på fjorden.

De lærer i MINI-klubben at begå sig sikkert på havnen under voksent opsyn. Men for at få sikkerheden helt i top skal der være redningsveste nok til de forskellige unge MINI-er, der kan være uheldige at falde i vandet under ’træningen’. Og det skal være redningsveste med nakkekrave, der er sikre til netop børn.

Sejlklubben åbnede i 2019 og 2020 en ny afdeling for de yngste kaldet ’Krabbe-holdet’ eller MINI-klubben som en del af juniorafdelingen. Har man som forældre glæde ved at komme på havnen og sejle eller ro, bade, svømme eller padle, så tag børnene (mellem 5 – 8 år) med til sejlklubben, og giv dem en god stat på 'vandlivet' i sejlklubbens MINI-klub.

Det er forældrenes opgave at lære MINI-erne at svømme f.eks. ved at bruge svømmehallen. Sejlklubben sætter stor pris på at ungerne er vandglade og begyndende med at blive fortrolige med vand.

MINI-klubben er for alle forældres børn, når man synes at børnene skal have noget godt at udvikle sig om – som netop glæden ved vand. Man kan læse mere derom, kontakte sejlklubben og evt. tilmelde sig på klubbens hjemmeside www.frv-sejl.dk .

Som eksempel på træning kan nævnes at sidde i en jolle på land – og lege at man sejler, eller at voksne skubber båden rundt på havnen – på land, næsten som når man sejler. Der fanges krabber og leges ved vandet, så der opbygges en tryghed ved at færdes ved, på og i vand og dels den nødvendige respekt for vand, så ulykker kan undgås.

Masser aktiviteter

For de lidt ældre og for voksne er SUP- en ny spændende afdeling. Her er instruktører klar til at hjælpe en i gang. På sejlklubbens hjemmeside kan man melde sig til og holde øje med hvornår SUP holdet er klar til ’vandgang’. Og på hjemmesiden kan man læse mere om SUP afdelingen og træningen (evt. kursus).

Derudover byder Frederiksværk Sejlklub på adskillige andre aktiviteter, som Optimist jolle sejlads i Juniorafdelingen, der også har lidt større både for de mere erfarne i skolealderen fra 8 – 14+ år. Som Feva-joller og Yngling-sejlbåde (en mindre kølbåd), sejlerskole for de voksne, der gerne vil lære at sejle – og derudover klubaktiviteter for sejlklubbens mange medlemmer, hvoraf mange har egen båd til både kapsejlads, hygge, tursejlads og ferier og meget mere.