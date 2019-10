Der skal være mere liv i Frederiksværk, og det inviteres borgere til at komme med forslag til. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nyt projekt skal skabe mere liv i byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt projekt skal skabe mere liv i byen

Halsnæs - 29. oktober 2019 kl. 15:36 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal skabes endnu mere liv i Frederiksværk, og byen skal bindes bedre sammen. Realdania har doneret 6,4 millioner kroner til projektet Vandkraft og Byliv, som skal være med til indfri de to ønsker. Blandt andet skal projektet give nye opholdsmuligheder, en legeplads og værktøjer til formidling af Frederiksværks historie i området mellem gågaden, Gjethuset og biblioteket.

Det skriver Halsnæs Kommune i en pressemeddelelse, hvor de samtidig inviterer til et borgermøde, hvor man kan dele tanker og idéer man selv måtte have for at skabe mere liv i Frederiksværk.

Stålsat By, By og Land, Gjethuset og Frederiksværk Handel arrangerer borgermøde i Gjethuset torsdag den 7. november klokken 17.30-20.00.

- Det er et rigtigt spændende projekt, vi har mulighed for at realisere takket være bidraget fra Realdania. Jeg håber, at mange af kommunens borgere kommer til borgermødet og giver deres besyv med om, hvordan vi får skabt mere liv og sammenhæng i Frederiksværk, så et besøg i gågaden også bliver til et besøg i Gjethuset eller på biblioteket. Jeg glæder mig til at høre om drømme og idéer for byen fra både børn, unge og voksne, siger borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen.

Til borgermødet kan man høre nærmere om, hvad der mere præcist sættes i værk i forbindelse med projektet. Der skal laves en ny stibro ved Turbinehuset, der skal indrettes en ny plads ved indgangen til gågaden, og der skal laves nye opholdsrum, hvor der både er plads til begivenheder, leg og afslapning.

Men hvordan laver man den bedste plads som indgang til gågaden, der naturligt får de besøgende i Gjethuset til også at bevæge sig nysgerrigt op gennem Nørregade? Og hvordan ser det perfekte opholdsrum i Frederiksværk ud set med et barns øjne? Og med en forælders?

Den 7. november i Gjethuset kan man somme med sin mening. Der vil være suppe klokken 17.30 og pølsehorn til børnene. Klokken 18 byder borgmester Steffen Jensen velkommen til mødet, hvor alle er velkomne, både børn og voksne.

Inden der serveres suppe og pølsehorn klokken 17.30, kan børnefamilierne tilbringe en hyggelig eftermiddag i Gjethuset med start klokken 16.00.

Her vil der være rig mulighed for at udveksle gode fifs fra familie til familie om, hvordan byen bruges i dag, og om hvordan man som familie får mest muligt ud af den. For hvad kan få børnefamilierne til at bruge byen endnu mere.

Program for borgermødet 16.00 - 17.30 : Børnefamilierne tyvstarter

17.30 - 18.00 : Nyd en skål suppe

18.00 - 18:10 : Velkommen ved borgmester Steffen Jensen

18.10 - 18.30 : Hvad sætter vi i gang? Ved projektleder Stålsat By Charlotte Scheel

18.30 - 19.30 : Workshop i grupper om:

- Børn og leg i byen

- En levende hverdagsby

- Plads til begivenheder

- Formidling

19:30 - 19.55 : Opsamling fra grupperne

19.55 - 20.00 : Tak for i aften og det videre arbejde ved Steffen Jensen