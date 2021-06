Nyt lyskryds skal korte kilometerlange køer til 58 meter

Både borgere og politikere har påpeget, at det egentlig problem er trafikafviklingen efter lyskrydset, når Hillerødvejen på vej id mod Frederiksværk snævrer ind til én bane, hvor der samtidig er ind- og udkørsel til Netto og Circle K. Byrådet har tidligere sendt et høringssvar til Vejdirektoratet og bedt om, at der blev set på muligheden for to spor hen til Thors Bakke, så trafikken ikke klumpede sammen lige efter rundkørslen eller lyskrydset.

I slutningen af maj fik trafikanterne dog en forsmag på, hvad der venter. Her kunne de forlade den midlertidige omfartsvej gennem Kregme, da dele af krydset åbnede med tidsindstillet signalstyring. Siden har avisen både hørt fra borgere, der mener, at trafikken allerede glider lettere, men også set billeder af bilkøer, som strækker sig ud af Kregme, forbi afkørslen til Ølsted og ind i Hillerød Kommune. Kappelhøjvej har dog stadig været lukket for trafik, og det er først idag, at der åbnes op for trafik herfra, og at den intelligente signalstyring slås til.