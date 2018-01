Nyt løft til nybyggerkvarter

Det sker i forbindelse med, at byrådet i Halsnæs Kommune har bevilget 13,5 mio. kr. til hen over de næste fire år at give omgivelserne et ekstra løft.

- Det har længe været et ønske at udvikle bydelen i Kregme. Gennem de seneste år har vi set en stigende efterspørgsel på grundene. Det er kun glædeligt, at flere og flere borgere vælger at investere i området. Og nu ser vi frem til at gøre området endnu mere attraktivt ikke blot for de borgere, som allerede har valgt at flytte dertil men også over for potentielle tilflyttere, siger hun.