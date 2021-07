Nyt liv i det gamle fiskerleje

Lokale ildsjæle har i flere år arbejdet for at bevare fiskerlejet Ågabet ved Arresø, hvor erhvervsfiskeriet ophører i starten af 2022.

Det kommende stop efterlader nogle tomme bygninger, plads til nye rekreative udfoldelser og formidling om fiskeriet, som blandt andet gav grundlag for åle-eksport.

De lokale ildsjæle i Foreningen Ågabets Bevarelse og Foreningen Arresøfarten er nu gået i samarbejde med rejsebureauet Arctic Friend, ejet af Kasper Trojlsgaard, der er bosat nær Ågabet, og samarbejdet er nu med til at give nyt liv i det gamle fiskerleje, hvor ferieoplevelser i naturen er ved at tage form.

"Der er allerede gang i salg af kanoture, overnatning i et glampig-telt og i et par telte ophængt i træerne tæt ved søbredden. Alle aktiviteterne bliver at finde under navnet Ågabet Outdoor Center. Erhvervsfiskernes to små kuttere sejler stadig ud fra kajen ved Ågabet, og det er netop en del de besøgendes oplevelse af det autentiske miljø ved Ågabet," fortæller Jette Haugaard, formand i Foreningen Ågabets Bevarelse.

Arctic Friend har gennem 20 år specialiseret sig i grønlandsrejser, og det

var lidt af en tilfældighed, at de lokale ildsjæle i vinter fandt sammen med Arctic Friend.

"Jeg havde forelsket mig i Ågabet, og så fiskerlejet som et godt udgangspunkt for natur- og friluftslivs aktiviteter. Jeg kom i kontakt med Jette Haugaard, som så muligheden i samarbejdet, og Erik Petersen fra Foreningen Arresøfarten kunne også se potentialer i et samarbejde om at løfte opgaven med at bevare Ågabet," fortæller Kasper Trojlsgaard, efter der er lavet aftaler med Naturstyrelsen og kommunen om denne sommers 'light-udgave' med naturaktiviteter.

"Der er potentiale til meget mere, og der kan opbygges mere samarbejde om aktiviteter og Ågabets bevarelse," tilføjer han.