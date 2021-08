Nyt gavlmaleri på havnen

Kunstneren Ulrik Schiødt, som tidligere har udsmykket gavle på Hundested Havn og Hundested Kino, svinger i øjeblikket pensler og spraydåser på endnu en gavl på havnen.

Galleri Liisberg har fået grønt lys fra havnekontoret til at lade kunstneren skabe endnu et værk med lokalt islæt - denne gang på endevæggen af fiskerhusene over for galleriets indgang.

"Vi håber, at det vil skabe præcedens med smukke murmalerier både i havn og by. Bolden er hermed givet op til et nyt kunsteventyr i Hundested," melder Annette og Christian Liisberg.

Ulrik Schiødt har før ytret ønske om en street art-festival med flere malerier på Hundested Havn, og det synes Annette Liisberg er en mægtig idé: "Gavlmalerierne på havnen har generelt fået en meget positiv modtagelse, det vil være fedt at få nogle flere, og en festival med nogle gode kunstnere er en super idé. Nogle gavle i byen kunne også bruges, og nu når der er arbejde i gang med helhedsplan for Hundested, vil jeg gerne slå et slag for at forskønnelse med malerier kan tænkes ind i planen."