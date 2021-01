Nyt forslag med over 800 boliger på Magasin-grunden

Der har længe været tale om underskud af boliger i Hundestedområdet, og den udfordring kan muligvis dæmpes med et ambitiøst boligprojekt, der omfatter forslag om 839 boliger på Magasingrunden ved et af byens udsigtspunkter, Storebjerg.

Det mere end 120.000 m2 store areal har før været ferieboligområde for Magasin du Nord-ansatte og består af et skovområde med nogle ældre træhuse til udlejning.

Ejeren foreslår i et projektforslag fremsendt til Halsnæs Kommune, at området bebygges med op til 839 blandede boliger i 1-2 etager med en samlet bebyggelsesprocent på 40:

"Hele bebyggelsen er lagt med en spændende arkitektur som en slange gennem hele området med stier og grønne arealer," står der i oplægget til miljø- og planudvalget som skal behandle sagen næste uge - i første omgang om der skal arbejdes videre med projektet, hvor der kan være nogle teknikaliteter omkring bl.a. land- og byzoneforhold samt at boligbyggeriet kan kræve op mod 1250 p-pladser og nye vejanlæg.

Der er ikke beskyttede naturinteresser på arealet, ud over de store rekreative interesser der er i området i dag, lyder en af vurderingerne, men det er samtidig administrationens anbefaling, at projektet skal nedjusteres i omfang, hvis det skal bebygges, for at fastholde områdets naturmæssige kvaliteter.

Ud over et fredet udsigtspunkt, er der ikke beskyttelser på området.

"Der er lagt op til en unik og bæredygtig boligbebyggelse. Det vurderes dog, at der skal være boliger, der er større end 100 m2, som der er skitseret i projektet som en familiebolig. Den øvrige sammensætning anbefales også justeret, idet der f.eks. er skitseret med 191 ungdomsboliger på 30 m2, hvilket ikke vurderes at matche behovet i Hundested. Det anbefales at der udarbejdes en udbygningsplan, idet et boligantal på +800 er en stor stigning i rummeligheden for Hundested. Projektet bør derfor etapeopdeles og bygges over en årrække. Den eksisterende prognose fra 2020 for Hundested og Lynæs i planperioden de næste 12 år er 425 boliger, så det vil være en markant stigning i boligantallet," står der i oplægget til udvalgsmødet, hvor der er tre beslutningspunkter i sagen:

1. At der igangsættes lokalplan for det areal, der ligger i byzone med en maksimal bebyggelsesprocent på 35.

2a. At Byrådet ikke ønsker at inddrage landzonedelen af Storebjerg til Byzone og boligudvikling.

2b. At Byrådet er positiv over for at undersøge, om det er muligt at byudvikle dele eller hele landzonedelen af Storebjerg, men at projektet først indarbejdes i kommuneplan 2025.