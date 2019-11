Nyt fartøj opkaldt efter øde ø

Få har nok hørt om Rønø, der ligger i Isefjorden syd for Orø, og endnu færre har nogensinde sat deres fødder på den lille ubeboede, øde ø. Ikke desto mindre har øen netop lagt navn til et af marinehjemmeværnets tre nye indsatsfartøjer, som blev navngivet og præsenteret for offentligheden i Marinehjemmeværnets uddannelsescenter på Slipshavn ved Nyborg den 10. november. Her slap indsatsfartøjer for de kedelige forkortelser MIF-M og fik i stedet navnene MHV 10 Bågø, MHV 11 Strynø og MHV 12 Rønø.

