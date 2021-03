står man på K.A. Larssensvej vil det nye boligprojekt tage sig således ud, skulle det blive en realitet. Illustration: Projektforslag sendt til Halsnæs Kommune

Nyt boligbyggeri kan skyde op langs kanalen

Halsnæs - 04. marts 2021 kl. 12:52 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Står det til Jørgen Evald Nielsen og Havnevej Frederiksværk ApS, så skal der i fremtiden være boliger i området mellem K.A. Larssengade og Havnevej i Frederiksværk, som støder direkte ned til Arresø Kanal. Han er manden bag det nye projektforslag, som er havnet på Halsnæs Kommunes bord. Det rummer cirka 37 boliger fordelt i bygninger på op mod 4 etager. Der vil samtidig blive mulighed for liberalt erhverv.

- Det er noget, jeg har arbejdet på i længere tid, og nu har vi afleveret et udkast til politikerne. Så må tiden vise, hvordan projektet mere præcist bliver, siger Jørgen Evald Nielsen, indehaver af Havnevej Frederiksværk ApS, der ejer matriklerne. I dag er der blandt andet fiskeindustri og produktion i området, og boligprojektet skal være med til at forskønne området. - Det er i dag nærmest et Klondyke-område - et grimt område, som vi gerne vil være med til at forskønne, siger Jørgen Evald Nielsen og fortsætter:

- Industrien dernede ligger upraktisk i byzonen, og der vil det være mere ideelt med boliger.

» Vi vil skabe en bebyggelse der sammenbinder villakvarteret øst for grunden og erhvervs og industriområderne syd for grunden og de landskabelige elementer i form af kanalen og landskabet mod vest. Bebyggelsen vil tilvejebringe en skalamæssig overgang mellem de tre eksisterende områder«, lyder det i projektforslaget.

Den del af området, som ligger ud til kanalen er omfattet af fortidsmindebeskyttelsen, og kan ikke bebygges. Disse arealet foreslår bygherre anvendt som fællesareal til beboerne.

Sæt i gang Udvalget for Miljø og Plan skal drøfte projektet den 10. marts, inden byrådet senere på måneden skal vurdere, om arbejdet med en ny lokalplan på baggrund af projektet skal i gangsættes.

Tager man direktionens og administrationens vurdering for gode vare, så er der gode chancer for at det sker.

I Miljø- og planudvalgets dagsorden fremgår det således, at administrationen mener, at projektet vil være forskønnende for området, da man således får ryddet de sidste erhvervsbygninger på den nordlige side af jernbanen væk. Samtidig vil det være en god overgang mellem boligområde og erhverv og nedbringe støjen fra erhvervsområdet.

Direktionen er på samme bølgelængde og indstiller til byrådet, at de igangsætter arbejdet med en ny lokalplan.