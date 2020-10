Niels Bak Rasmussen vil ikke så gerne have sit billede i avisen, så her er i stedet et billede (50 x 65 cm) lavet af kunstneren. Titlen er: Impersonator.

Nyt Billedkunstråd på plads

Hidtil har Billedkunstrådet primært varetaget indkøb af kunst via midler fra den såkaldte Rosenquist-arv. Nu får rådet mulighed for selv at søge ekstern finansiering af kunst, f.eks. gennem Statens Kunstfonds puljer.

"Jeg har holdninger til mange ting og håber jeg kan være med til at inspirere Halsnæs Kommune til at have lidt større ambitioner, når det gælder kunst. Selvfølgelig er der et skrabet budget, det ved jeg godt. Men jeg vil gerne være med til at påvirke politikerne til at gøre noget for at kommunen bliver mere attraktiv med noget ordentlig kunst."