Nye regler for sponsorreklamer på kommunens idrætsanlæg, her Frederiksværk stadion, er på vej. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Nye sponsorregler omsider på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye sponsorregler omsider på vej

Halsnæs - 22. april 2018 kl. 11:40 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I foråret 2017 fik folk i Hundested Idrætsklub den fikse idé at man kunne sælge navnet på hjemmebanen til sportssitet bold.dk og dermed sikre en sponsorindtægt til klubben. Man rettede en forespørgsel til Halsnæs Kommune om det, men nu et år efter venter en endelig afgørelse fortsat.

Der er imidlertid udsigt til, at den kommer i maj måned - et år efter at sagen først blev taget op politisk. Således blev et udkast til nye retningslinjer for idrætsforeningens salg af reklameplads i Halsnæs Kommunes haller og idrætsanlæg drøftet på det seneste møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati den 11.april, og man blev enige om at tage sagen op som beslutningspunkt ved næste møde.

Forslaget til retningslinjer giver mulighed for at en forening kan sælge navnerettighederne til udendørs faciliteter som bl.a. opvisningsbanen på Hundested stadion. Det kræver dog i det enkelte tilfælde, at det politiske fagudvalg godkender aftalen, som skal opfylde en række betingelser. Blandt disse er at det også godkendes at de rekspektive specialforbund og at facilitetsnavnet skal stå først. I tilfældet i Hundested skal navneskiftet altså også godkendes af DBU og navnet skal være »Hundested Stadion, Bold.dk Arena« eller hvilken sponsor der i givet fald vil blive tale om.

Sagen gav stor debat i byrådet tilbage i foråret 2017, og det fik rent faktisk bold.dk til at opgive tanken om at købe stationnavnet.

- Jeg så debatten og er ked af, at det blev til et spørgsmål om os, og der blev sagt mange underlige ting. Vi havde ikke troet, at det skulle blive et politisk slagsmål, vi ville bare gerne støtte klubben, sagde direktør Denis Møberg Larsen, selv bosat i Hundested, dengang til Frederiksborg Amts Avis.

Beslutningen var dengang, at sagen skulle sendes tilbage til forvaltningen for at få udarbejdet samlede retningslinjer for reklamering på de kommunale idrætsanlæg. Et første udkast i efteråret blev mødt med markant modvilje fra flere af foreningerne, men nu foreligger altså et revideret forslag, som er lavet i samarbejde med en række brugerrepræsentanter samt Halsnæs Idrætsråd.

I følge forslaget kan der opsættes stationære reklamer på de fire fodboldstadions i Frederiksværk, Hundested, Melby og Ølsted. Og i følgende haller: Hundested, Frederiksværk hal og svømmehal, Melby-hallen, Ølsted-hallen og Enghave-hallen.

Der må ikke reklameres for politiske partier eller organisationer, religiøse bevægelser, arbejdsgiverorganisationer/fagforeninger, alkohol/tobak eller spillevirksomheder.