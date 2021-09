Nye skraldebiler skal køre på speciel 'affalds-diesel'

18 nye miljø- og klimavenlige skraldebiler kører ud i Halsnæs Kommune, når den nye affaldsordning træder i kraft i slutningen af 2022. De små skraldebiler kører nemlig på særligt udviklet bio-diesel, baseret på eksempelvis fritureolie, fiske- og slagteriaffald.

Halsnæs Forsyning A/S har bestilt 18 små særligt udviklede Volvo-skraldebiler, og de nye køretøjer vil være med til at nedbringe CO2-udledningen fra Halsnæs Kommune, fordi den bio-baserede diesel har langt lavere CO2-udledning end det fossile brændstof.

Bilerne forventes derfor at ’spare’ udledning af helt op til 90 procent af den nuværende CO2-udledning, melder Halsnæs Forsyning A/S i en pressemeddelelse om købet af de nye, grønne skraldebiler.

”Når borgere og virksomheder fra næste år skal sortere affald i 10 forskellige fraktioner, skal vi køre mere på vejene, når vi indsamler affaldet. Derfor bliver hensynet til både miljø og klima endnu vigtigere fremover,” fortæller Jacob Kaae Lind Nordqvist, administrerende direktør i Halsnæs Forsyning, som netop har skrevet kontrakt med Volvo om levering af 18 nye skraldebiler.

Udover at køre på fossilfri diesel har bilerne også de nyeste og mest miljøvenlige dieselmotorer, som lever op til nye skrappe EU-krav for udledning af sundhedsskadelige stoffer. Når Halsnæs Forsyning har valgt at købe skraldebiler, som kører på bio-diesel fremfor at vælge el eller gas, skyldes det blandt andet, at udviklingen af små el- og gas-lastbiler ikke er der, hvor de kan dække Forsyningens behov: Det handler om mange småkørsler med gentagne stop og start ved de mange husstande kombineret med kørsel over længere afstande i en landkommune som Halsnæs.

Økonomien har også spillet ind: ”Hvis vi kun havde set på klima og miljø, havde el eller gas formentlig været førstevalget. Men i bestyrelsen har vi også skelet til vores behov og økonomi. Her ville el-bilerne have kostet os mellem 3-4 gange så meget - uden at de levede op til de behov, vi har for kørsel i kommunen,” siger bestyrelsesformand Thomas Møller Nielsen fra Halsnæs Forsyning.

”Med de 18 biler fra Volvo har vi valgt den bedste og grønneste løsning,” konkluderer Thomas Møller Nielsen, som samtidig fortæller, at det fortsat er en god og effektiv løsning selv at stå for indsamling af affaldet: "Vi har i forbindelse med den nye ordning sammenholdt vores omkostninger med markedspriserne, og vi kan se, at vi fortsat har en god og effektiv løsning."