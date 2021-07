Nye motorbåde på delebasis

Det deleøkonomiske koncept Skipperi har etableret sig i en række havne Norden rundt, og nu har firmaet fået kig på Hundested, hvor et par nye delebåde ligger i lystbådehavnen ved Strandjægernes hus.

"Hundested har en oplagt beliggenhed til sejlads i både fjordene og Kattegat, så der er mulighed for nogle forskellige oplevelser og sejlture. Konceptet er at man ikke behøver eje en båd, men kan dele fartøjet med andre via et abonnement. Når det er betalt, skal der blot betales for brændstof efter hver tur," melder Skipperi.

Deleordningen foregår med tilmelding og betaling via skipperi.dk, hvor der er mulighed for at bestille månedsabonnement til forskellige priser, afhængig af om man ønsker at kunne bruge en delebåd alle ugedage eller kun hverdage. Booking af båd samt afregning for brændstof foregår med en særlig app.

Bådene har plads til 5-6 personer om bord, og det kræver speedbådskort at sejle dem.