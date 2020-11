Nye millioner til ældrepleje fordelt

Arresøparken i Vinderød og Solhjem i Melby skal have hver sin leder fremover. Foto: Niels J. Larsen

Halsnæs - 09. november 2020

Af Niels Jørgen Larsen

De ekstra 7,5 mio. kr. der er afsat på budgettet for 2021 til ældresektoren er der nu lavet en fordelingsplan for.

Planen blev præsenteret og godkendt på sidste uges møde i Udvalget for Ældre og Handicappede.

Af budgetaftalen fremgår det, at midlerne skal dække disse tiltag: Der skal afsættes midler til mere fast personale på plejecentrene og i hjemmeplejen, det lokale fokus og den gode pleje skal sikres og i løbet af 2021/2022 skal plejecentrene deles, så alle har en nærværende og direkte ledelse. Endelig skal der anvendes midler til daglige aktiviteter til de ældre og en hygiejnesygeplejerske.

Fordelingen af de ekstra millioner er aftalt sålededes:

Mere fast personale på plejecentrene - 4.000.000 kr.

Flere daglige aktiviteter til de ældre på plejecentrene - 1.235.000 kr.

Mere fast personale i hjemmeplejen - 880.000 kr.

Selvstændiggørelse af plejecentre - 800.000 kr.

Hygiejnesygeplejerske - 620.000 kr.

Et enigt udvalg sagde på mødet ja til fordelingen, og budgetaftalen er jo også tiltrådt af samtlige partier i byrådet.

- I Venstre er vi glade for, at det i en tid med megen fokus på minimumsnormeringer i daginstitutionerne har formået, at balancere tingene så der også er penge til ældreområdet. At vi løfter mange lønkroner fra vikarer til fastansatte vil give en større kvalitet i den daglige pleje og en større tryghed for beboerne, siger udvalgsmedlem Sune Raunkjær (V).

Han fremhæver særligt to af de forslag i aftalen, som Venstre stod bag, selvstændig ledelse på plejecentrene og ansættelse af en hygiejne-sygeplejerske:

- Delingen af plejecentrene, så hvert plejecenter får sin egen ledelse på matriklen bliver et vigtigt løft. Vi har en klar forventning om, at det vil gavne arbejdsmiljøet med ledelse på stedet, og endnu vigtigere, så ser vi det som en vigtig indsats for at undgå lignende tilstande på plejecentre i Halsnæs, som vi har set andre steder, f.eks. I Else-sagen, siger Sune Raunkjær.

Der sættes nu en proces igang for at gennemføre delingen af Arresø Plejecenter (Løvdalen og Humlehaven) og Frederiksværk Plejecenter (Arresøparken og Solhjem) .

Også Ældrerådet er meget tilfredse med, at der er fundet ekstra midler til området på de 7,5 mio. kr. efter at borgmesterens første budgetudspil havde afsat 6 mio. kr. Men med visse forbehold.

»Vi havde dog anbefalet en større udvidelse, især på baggrund af, at man samtidig vil nedskære vikarpuljen på i alt kr. 3 mio. De afsatte kr. 4 mio til fast personale på plejecentrene vil dermed være så væsentligt beskåret, at det er en meget lille reel udvidelse af det faste plejepersonale, når disse ansættelser skal erstatte vikarer ved fravær p.g.a. sygdom og kursusdeltagelse m.v.,« skriver Ældrerådet i et høringssvar.