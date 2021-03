Se billedserie To meter høje hegnspæle og hegn i omkring 1,70 meters højde er ved at blive sat op ved Kroghøjvej i Melby efter at Svend Petersen har købt endnu en gård i den grønne kile. Hegnet er finmasket forneden, så mindre dyr hverken kan komme ind eller ud. Foto: Niels J. Larsen

Nye høje hegn opsat i grøn kile

Halsnæs - 25. marts 2021 kl. 04:59 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Mens man i Halsnæs Kommune venter svar fra ejendomsmatadoren Svend Petersen om det naturbeskyttede dige han har ladet fjerne på den grønne kile mellem Melby og Liseleje, så er han i fuld gang med at sætte nye høje hegn op om den mark, hvor diget blev fjernet.

I forvejen er det naturbeskyttede overdrev, han tidligere har pløjet op og andre af hans marker blevet indrammet af høje hegn, hvor finmasket net nederst forhindrer harer og fasaner m.v. at komme igennem.

- Her ligner snart en kz-lejr. Det frygtelige er, at habitatets vilde dyreliv afskæres fra deres levesteder. Nu er det forår og harer, ræve og råvildt m.m er i gang med nye kuld. Det bliver svært for dem at finde føde, når de afskæres for deres habitater af høje hegn, siger en af naboerne Susan Holvøe.

Som Frederiksborg Amts Avis skrev i sidste uge, vil Halsnæs Kommune undersøge lovligheden af de opsatte hegn. I følge leder af Natur og Miljø Lis Vedel er Svend Petersen blevet oplyst om, at »sædvanligt dyrehegn« kan accepteres, hvis der skal gå dyr på området.

Om det overdrev, der sidste år blev pløjet op og efterfølgende indhegnet, har Svend Petersen ifølge Lis Vedel oplyst, at han gerne vil lade områder overgå til græsning, og det finder man i kommunen fint efter et naturperspektiv.

Spørgsmålet er så, hvad der skal ske med de marker, han nu er igang med at hegne ind. Markeringspæle på marken tættere ved Kroghøjgård tyder på, at der også skal opsættes høje hegn her.

Milliardæren og ejendomsmatadoren Svend Petersen har indenfor de seneste år erhvervet tre gårde i den såkaldte Melby-kile. Senest Kroghøjgård.

Naboer har frygtet at han - efter sigende efter udtalelser fra Svend Petersens søn - ønsker at bygge sommerhuse på hele området. Den mulighed er dog blevet afvist af flere politikere i Halsnæs Kommune.

Omkring det opgravede jorddige har Halsnæs Kommune givet Svend Petersen en svarfrist, som endnu ikke er udløbet.

Hvis han søger om tilladelse til at fjerne diget, kan Halsnæs Kommune give denne, hvis man skønner at han havde fået lov ved at søge inden arbejdet blev udført. I modsat valg indberettes det til Slots- og Kulturstyrelsen, som kan pålægge ejeren at genetablere diget.

Det håber både naboer og Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs sker. Selv om man konstaterer at skaden for plante- og dyreliv allerede er sket med fjernelsen af diget.