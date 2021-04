8. maj 1945. Folkemøde på Torvet. På V3 ses tre modstandsfolk. Den ene skulle være Benny Rasmussen, som kort tid senere døde ved en vådeskudsulykke, da han holdt vagt ved nogle Hitlerjugend-knægte, der blev holdt fanget på Kregme Badehotel. Den anden skulle være Otto Jensen, som formentlig betjente maskingeværet under aktionen 6. maj mod Lorentzen-banden i Asserbo. Et foto næsten identisk med dette findes på www.arkiv

'Nye' gamle fotos fra befrielsen 1945

Siden 1997 har Per Christiansen, Hillerød, samlet på fotografier. Han er en slags amatørfotoarkæolog. Over 60.000 har han i sin samling.

"Jeg har netop købt en flyttekasse med gamle albummer og billeder fra forskellige boer. I et af albummerne lå disse ti små billeder fra befrielsen i Frederiksværk," skriver Per Christiansen, Hillerød, i et opslag på Facebooksiden "Frederiksværk fra dengang det var før".