De nye ejere af Auderødlejren ønskede at rive de gamle bygninger ned og bygge boliger. Halsnæs Kommune oplyste dem om, at det ville værfe i strid med lovgivningen. Foto: Freje Ejendomme

Nye ejere ville rive Auderødlejren: Planen var 270 boliger

Halsnæs - 15. februar 2018 kl. 11:41 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Udviklingsselskabet Af 30/6 2016 Auderød ApS i sommeren 2016 købte den tidligere militærkaserne og flygtningecenter, Auderødlejren, for 16 mio. kroner, var det med planer om at rive lejrens eksisterende bygninger ned og bygge boliger. Det kan Frederiksborg Amts Avis afsløre.

Avisen har fået aktindsigt i en rapport, som på anledning af lejrens nye ejere i foråret 2017 blev sendt til Halsnæs Kommune. Heri bliver flere gange nævnt et planlagt boligprojekt med 270 boliger på i alt 27.000 kvadratmeter.

»Det foreslås at åbne op for flere anvendelsesmuligheder i området, sådan at der kan skabes et varieret og mangfoldigt område med liv hele døgnet. Boliger og liberalt erhverv kan være med til at finansiere en naturpleje af området og måske også nogle offentlige formål«, fremgår det af projektet.

Udviklingsselskabet Af 30/6 2016 Auderød ApS med Anders Vestergaard-Jensen i spidsen har ejet Auderødlejren i halvandet år, men aldrig offentliggjort nogle planer for, hvad de ønskede at bruge lejren til. I stedet har ejerne tjent penge på den lejeaftale mellem statens ejendomsselskab Freja og Udlændingestyrelsen, som de overtog ved købet. Frederiksborg Amts Avis kunne tirsdag fortælle, at den lejeaftale ikke bliver forlænget, og det står derfor hen i det uvisse, hvad ejerne nu vil gøre med området, nu hvor lejeindtægterne stopper.

Det var den 21. april 2017, der tikkede en mail ind hos lederen af kommunens afdeling for Plan og Byg, Pia Weirum. Her gjorde Benny Bøttiger, partner i virksomheden Hasløv og Kjærsgaard det klart, at virksomheden havde udarbejdet en mindre rapport ang. udviklingspotentialet for Auderødlejren for Anders Vestergaard-Jensen.

Rapporten fra Hasløv og Kjærsgaard indeholdt en række anbefalinger, blandt andet at nedrive de eksisterende bygninger og opføre nye.

Parterne nåede dog aldrig at mødes med kommunen. Rapporten fik dengang en nedadvendt tommel af kommunen.

- Der er mulighed for at bruge området til meget, også at rive ned og bygge op, men det er ikke tilladt at bygge boliger. Vi gjorde det klart, at rapportens anbefalinger var i strid med den gældende lovgivning og planlægningen for området, siger Pia Wierum Larsen, leder af Plan og Byg i Halsnæs Kommune og henviser til »Landsplandirektiv for genanvendelse af Auderødlejren«, og den lange række af direktiver, naturbeskyttelser og kommunale planer der desuden er i området.

Udviklingsoplægget mundede aldrig ud i et projektforslag, og kommunen har siden foråret 2017 ikke været i kontakt med Auderødlejrens ejere.

De har heller aldrig mødtes med Steen Hasselriis(V), som var borgmester, da de købte lejren.

- Jeg har inviteret dem flere gange, men har aldrig mødtes med dem. Det er usædvanligt, siger Steen Hasselriis og bekræfter, at han ikke har kendskab til aktuelle planer for Auderødlejren.

Frederiksborg Amts Avis har både på telefon og mail forsøgt at få fat på Anders Vestergaard-Jensen uden held.