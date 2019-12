Der står endnu Nordcentret over døren, men inden jul får Nordcentret nyt navn. Foto: Niels J. Larsen

Nye ejere har bestemt sig: Afslører Nordcentrets nye navn før jul

Halsnæs - 04. december 2019

De mange mennesker, som i efterårsferien tog i Nordcentret i Frederiksværk, kunne ved selvsyn se væggene prydet med over 150 forslag med nye navne til centret, som lokale borgere har indsendt til centrets nye ejere, efter det stod klart, at de pønsede på et navneskifte. De mange forslag er nu pillet ned og kogt ind til ét. Ejerne har nemlig besluttet sig for, hvad Nordcentret fremover skal hedde.

- Vi har gjort os en masse tanker, for det er ingen nem beslutning, og der er mange hensyn at tage. Men vi har bestemt os for et nyt navn, og vi er klar til at præsentere det inden jul, siger Kathrine Heiberg, adm. direktør og partner i Reteam, som står for driften af Nordcentret efter sydafrikanske investorer tidligere på året opkøbte Nordcentret.

Navnet skal, forklarer hun, gøre det klart, at Nordcentret er mere end et shoppingcenter.

- Huset bevæger sig væk fra at være et center og et sted, hvor man bare køber ting, til at være en plads for mennesker og et sted, man har relationer med andre. Det skal navnet afspejle, siger Kathrine Heiberg og fortsætter:

- Samtidig har det været en balance at vælge et navn, som både signalerer, at der sker noget nyt, men som også har respekt for historien.

Tre grupper Siden navnekonkurrence udløb den 11. oktober, er ejerne dykket ned i bunken med forslag, og det har vist sig, at navnene kan deles op i tre kategorier.

- Der er mange forslag, som relaterer sig til den geografiske placering, siger Kathrine Heiberg og nævner i flæng Arresødal Centret, Halsnæs Centret og Kanalcentret som gode eksempler.

En anden kategori af forslag er mere funderet i historien. De handler i forskellige afskygning om kanoner, krudt og kugler. Her kunne det nye navn være fundet, men navnet skal også klare en række praktiske krav. Det skal fungere, når folk søger på det, og der må ikke være noget, der hedder det i forvejen.

- Hvis der ikke var noget, som hed Krudthuset, så havde vi nok valgt det, siger Kathrine Heiberg.

Endelig en tredje kategori, som mere handler om stedets funktion. Her er blandt andet forslagene Nærheden eller ShopAmok.

- Men det er ikke en vej, vi kommer til at gå, siger Kathrine Heiberg og fortsætter:

- Når man skifter navn, så er det vigtigt at huske på, at det nuværende navn har en stor plads og del i mange menneskers historie. Det er vigtigt ikke at forklejne det. Så vi kommer ikke til at lave et navneskifte, som da Hundige Storcenter pludselig blev til Waves.

Har hørt folk Siden 1973 har butikscentret ved Nordtorvet i Frederiksværk lydt navnet Nordcentret, men i en alder af 46 år står centret over for sit første navneskifte. Det er foranlediget af et omfattende arbejde med at høre borgerne.

Efter købet af centret begyndte den nye ejerkreds som noget af det første at interviewe lokale borgere om byen, centret og hvilke værdier, der betyder noget for dem. I Nordcentret, på gågaden i Frederiksværk og ved Kvickly, har folkene fra Reteam interviewet omkring 380 borgere. Samtidig har over 600 svaret på spørgsmålene på internettet. Det er i det omfattende interviewarbejde, at ideen om et navneskifte er dukket op.

- Vi kunne se ud fra de svar, vi fik, at det ikke ville være en dårlig ide at skifte navn. Nordcentrets navn og udseende ligger langt væk fra værdier, som er fremherskende blandt dem som bor her, sagde Kathrine Heiberg tidligere på årets til Frederiksborg Amts Avis og afslørede, at der også var folk som helt konkret forslog et navneskifte.