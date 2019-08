Interview med borgerne i Frederiksværk skal bringe de nye ejere af Nordcentret tættere på byens DNA. Det skal bruges til at udvikle centret i den rigtige retning. Foto: Niels J. Larsen Foto: unknown

Nye ejere af butikscenter vil finde byens DNA

Halsnæs - 30. august 2019 kl. 04:21 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Torsdag kom det frem, at Nordcentret er blevet købt af en gruppe investorer med danske, svenske og sydafrikanske rødder. Men De nye ejere af Nordcentret har ikke tænkt sig at fejre købet ved at læne sig tilbage. De går grundigt til værks og er allerede begyndt analysere byen og erhvervslivet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

På mandag skal folk fra Reteam, som er en del af investorgruppen, interviewe borgere i Nordcentret, i gågaden og på Frederiksværk Station - i alt 400 mennesker skal de i kontakt med. De vil blive spurgt om, hvad de synes om byen, hvad de savner i byen og hvilke værdier - for eksempel ærlighed eller spontanitet - som betyder noget for dem.

Særligt spørgsmålet om folks værdier er væsentligt for de nye ejere.

- Hver by har sin sjæl og DNA, og vi bruger svarene til at analysere os frem til et DNA for Frederiksværk. DNA'et kan vi direkte konvertere til en bestemt type arkitektur, lejemål eller events, som passer til byen og folks ønsker. I virkeligheden er folk med til at bestemme, hvad vi laver gennem deres svar. Centret bliver et spejl af Frederiksværk, siger Kathrine Heiberg fra Reteam til Frederiksborg Amts Avis.

Arkitektfirmaet ARCnordic A/S har gennemført den tekniske »due dilligence« og er allerede nu i gang med at planlægge ombygninger og renoveringer. Men først når analysearbejdet er færdig, vil der for alvor komme ideer på bordet til udformningen af centret.

- Det tager en uge at interviewe og 2-3 uger at behandle dataene. Derefter vil vi komme med forslag til farver, former og atmosfære til centret.

Planen for investorgruppen er, at Nordcentret er det første i en række investeringer. Gruppen har fokus på detailhandelsejendomme, som behøver et nyt ejerskab for at kunne klare sig i den kontekst, hvor nethandlen er en integreret del af alles hverdag. Dette har medført helt nye krav til drift og udvikling af centrene, som ikke alle eksisterende udlejere kan eller vil opfylde.

- Hvis et center skal kunne konkurrere med nethandel, så kræver det, at udlejerne og butiksindehaverne samarbejder på en lidt anden måde end tidligere. De tidligere ejere byggede centret og sørgede for, at det var tæt, men lod ellers butikkerne passe sig selv. Vi kommer til at være mere aktive ejere, siger Kathrine Heiberg.

Hun slår samtidig fast, at det ikke skal være folks behov, der trækker dem til centret. I stedet skal folk søge centret, fordi de kan lide at komme der.

- Katalysatoren skal ikke være, at folk skal komme og shoppe. Når katalysatoren for at komme er, at stedet er interessant, så vil folk oftere besøge centret. Når folk er i centret vil de gå rundt og blive inspireret i butikkerne, siger hun.

