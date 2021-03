Nye cykelstier på dagsordenen

Som tidligere omtalt har udvalgsformand Anja Rosengreen (F) ønsket drøftelse af cykelstier på miljø- og planudvalgets møde den 10. marts, og som oplæg har SF udformet en liste med mulige strækninger:



Langs Nødebovejen fra byskiltet ved Hundested (Tothaven) til byskiltet til Melby

Fra sidste chikane i Melby mod Asserbo frem til krydset

Fra krydset i Asserbo ad Nyvej til Helsingevej

Fra Torup til Nødebovejen ad Haldvejen

Fra Torup til Amtsvejen ad Sverkilstrupvejen

Langs Frederiksværkvej fra Lynæssvinget til Hillerødvejen

Fra byskiltet i Ølsted til Hillerødvejen (evt. ad Skovbrynet).

"Listen er ikke udtømmende og Udvalget for Miljø og Plan, kan supplere med yderligere strækninger til afdækning. Afdækningen fremlægges senest på udvalgets møde i juni," hedder det i dagsordenpunktet før udvalgsmødet onsdag.

"I SF er vi klare fortalere for cykelstier, hvor det overhovedet kan lade sig gøre, da cykelstier adskilt fra bilernes kørebane, er det der skaber mest trafiksikkerhed og tryghed for de bløde trafikanter. For at få et samlet billede af, hvor meget det egentlig vil koste, - altså hvor langt vi har til mål," står der oplægget med opfordring til, at kommunens administration fremlægger mulighed og pris på anlæg af cykelstier på de nævnte strækninger.

Der er ikke nævnt eksakte beløb endnu, men det nævnes at der er støttemuligheder fra cykelpuljer afsat på Finansloven, dels til stiprojekter ved statsveje, dels til kommunale cykelprojekter, hvor der er i alt 150 mio. kroner i den statslige pulje i 2021.

I Halsnæs Kommunes budget 2021-24 er afsat over 20 mio. kroner til cykelstier.

Ifølge Cyklistforbundet koster anlæg af cykelstier ca. 1 mio. kroner pr. kilometer, men særlige forhold og evt. køb af arealer kan fordyre anlægsarbejdet.