Nye bump på vejen

Når eleverne på Magleblik Skole vender tilbage efter efterårsferien, vil de, og måske deres forældre, blive mødt af et bump eller to på deres vej.

Heldigvis er der tale om vejbump, som i løbet af netop efterårsferien er blevet lavet på den trafikerede Sportsvej. De to bump på skolevejen skal være med til at sænke farten hos de lidt for fartglade bilister, og på den måde gøre det mere sikkert for skolebørnene og andre gående, at færdes i trafikken.

Derudover er fartgrænsen på Sportsvej sat ned til 40 km/t på hele strækningen, fra Hillerødvej til Bjørnebakkevej.