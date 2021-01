Tennisklubben i Frederiksværk kan få bedre faciliter samtidig med der kommer flere boliger. Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Nye boligområder på vej i centrum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye boligområder på vej i centrum

Halsnæs - 29. januar 2021 kl. 14:19 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

På den lukkede del af torsdagens byrådsmøde blev det besluttet at udbyde flere kommunale arealer i nærheden af centrum i Frederiksværk til salg, så der kan bygges endnu flere boliger nær midtbyen end der allerede er igang.

Samtidig kan tennisklubben i Frederiksværk i forbindelse med det ene projekt se frem til bedre faciliteter.

- Vi sætter et areal bag tennisbanerne i samlet udbud, så en del af udbudet bliver at sørge ombygning af tennisbanerne, så de står mere lige og der laves et klubhus til tennisklubben, samtidig med at der kan bygges boliger langs vejen mod gymnasiet, siger borgmester Steffen Jensen til Frederiksborg Amts Avis.

Han kalder det helt ideelt hvis man på én gang sikrer bedre tennisfaciliteter, får boligbyggeri og der kommer penge i kommunekassen.

Udbuddet af grunden kommer efter at der er vist interesse for projektet, og det samme er tilfældet med arealerne ved siden af rådhuset i Frederiksværk, det gamle stadionområde.

Her bliver to områder sat til salg, dels hvor stadion lå før og dels grunden ved siden af børnehaven og Boviean-boligerne, der er ved at blive opført.

- Vi har fået flere henvendelser fra interesserede om disse to områder, som derfor udbydes samlet eller hver for sig, siger Steffen Jensen.

Mens der var samlet enighed i byrådet om de to sager, var det med stemmerne 13 mod otte i den borgerlige fløj at byrådet besluttede et tredje udbud. Nemlig om at opføre almennyttige boliger på en område i Kregme Syd ved siden af børnehaven.

- Vi håber på alle tre udbud på den højest mulige pris og det bedst mulige projekt, siger Steffen Jensen.