Nye børnerum i Frederiksværk Krisecenter

Kvinderne har blandt andet lavet og solgt fine muleposer med tryk, afholdt loppemarked og forskellige arrangementer. Det med så stor succes, at de har kunnet sponsorer hele indretningen af et børnesamtalerum og et aktivitetsrum i Frederiksværk Krisecenter.

Bedre rammer

"Vi har nu indrettet nogle rum, hvor der er tænkt over hver eneste detalje, så de understøtter de gode samtaler og det gode samvær. Det kommer til at have en stor betydning for mange børn og for disse børns fremtid. Vi skylder en stor tak til Soroptimist International i Gribskov for at dette kunne lade sig gøre", siger Jarl Vogel, Krisecenterleder.