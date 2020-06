Venstre fik ikke flertal for sine forslag til lempelser i reglerne for pårørendes besøg på kommunens plejecentre, men alligevel er lempelser på vej. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Nye besøgsregler på vej - igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye besøgsregler på vej - igen

Halsnæs - 10. juni 2020 kl. 10:35 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres to forslag om at åbne frit op for udebesøg på plejecentrene og at besøgene skulle afvikles uden at der var en medarbejder tilstede kunne ikke samle flertal i Udvalget for Ældre og Handicappede på mødet tirsdag. Det erfarer Frederiksborg Amts Avis.

Men man vedtog en anbefaling om at det såkaldte krisestab, der står for retningslinjerne i kommunen i forbindelse med Corona-situationen, skal se på mulighederne for at pårørende kan komme på besøg senere end kl.15.00 på hverdage, som de regler der blev igangsat mandag i denne uge har en begrænsning om.

Hele debatten i Udvalget for Ældre og Handicappede om emnet står dog til at blive overhalet af nye retningslinjer, der er på vej fra Sundhedsministeriet. Således lægges der nu op til at beboere på plejehjem også kan få besøg indendørs i egen bolig af en til to af de nærmeste pårørende, hvis det ikke er muligt at det sker udendørs. Mere detaljerede retningslinjer vil blive offentliggjort torsdag.

Debatten i Udvalget for Ældre og Handicappede sluttede med at et flertal stemte for et forslag fra Socialdemokratiet om at »Udvalget er enige i, at der kan ske lempelser, som beskrevet af administrationen i bilag under punkt 223: "Mulighed for besøg på plejecentre". Udvalget anbefaler desuden kriseberedskabet om snarest muligt at udvide besøgsmulighederne til senere end kl. 15:00.«

For dette stemte formand for udvalget Thue Lundgaard (EL), Gitte Hemmingsen (DF) og de to socialdemokrater Kirsten A. Lauritsen og Torben Hedelund. Det tredje socialdemokratiske udvalgsmedlem Tommy Frøslev var fraværende med afbud.

Venstres to forslag om at udebesøg på kommunens plejecentre kan ske, uden at en medarbejder er til stede »med mindre der er plejefagligt grundlag eller eget ønske om det modsatte« og at »udebesøg på kommunens plejecentre kan ske frem til kl. 19 på to af ugens hverdage samt en dag i weekenden.« blev nedstemt af de to socialdemokrater og Thue Lundgaard, mens Gitte Hemmingsen undlod at stemme.

Efterfølgende begærede de to Venstre-udvalgsmedlemmer Susanne Eirfeldt og Sune Raunkjær sagen for byrådet.

Besøgsreglerne på plejecentrene med en halv times besøg udendørs om ugen per beboer har været udsat for markant kritik fra Ældrerådet og en række pårørende, ligesom både Alzheimerforeningen og Ældresagen har rejst problematikken på landsplan, da der har været stor forskel på hvordan kommunerne har tolket retningslinjerne for besøg på plejehjem.