Nye besøgsregler: Det er en ommer!

Halsnæs - 08. juni 2020 kl. 07:06 Af Niels Jørgen Larsen, Frederiksborg Amts Avis Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er en ommer. Det er simpelthen ikke godt nok!

Sådan lyder den umiddelbare kommentar fra en pårørende, Per Makwarth fra Sølager, om de ændringer i besøgsreglerne på plejecentrene som Halsnæs Kommune indfører med virkning fra mandag.

Fra kun en halv time om ugen kan beboerne på plejecentrene nu få besøg et par gange om ugen op til en time, men det skal stadig ske på hverdage inden kl.15.00.

- Tænk på alle de pårørende, der skal passe et normalt fuldtidsarbejde; de kan ikke besøge deres kære på plejehjem, for der er lukket for besøg efter kl. 15 og i weekender, siger Per Makwarth, der har sin kone på demensafdelingen på Hundested Plejecenter og tidligere i Frederiksborg Amts Avis har kritiseret de stramme besøgsregler.

For Ældrerådet er de lempede besøgsregler heller ikke godt nok. Det fremgår klart at det høringssvar Ældrerådet har sendt til kommunens kriseberedskab og byrådet før tirsdagens møde i Udvalget for Ældre og Handicappede, hvor besøgsreglerne er på dagsordenen både som generelt punkt og fordi Venstre har fremsat beslutningsforslag om at åbne markant op for besøgene på plejecentrene.

Det betyder at de regler, som træder i kraft mandag, kan blive ændret allerede på mødet i dag. Men de kan også blive overhalet af nye generelle retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter at besøgsreglerne har fået landsdækkende politisk bevågenhed.

Ældrerådet slår i høringssvaret fast, at man bestemt ikke mener at besøgsrestriktionerne er gået godt indtil nu. Man føler sig ikke godt nok informeret og mener at reglerne har været alt for restriktive.

Det mener man også de lempede regler er. Ældrerådet mener at der bør åbnes for væsentlig flere ugentlige udebesøg af en til to timers varighed, og her bør der tages hensyn til de pårørendes besøgsmuligheder.

»Der bør skabes udendørsfaciliteter, som kan tilgodese muligheden for denne udvidelse af besøgene. Disse skal også være af en karakter, så dårligt vejr ikke er en hindring - her henvises til de forslag, Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet. Såfremt man vil gøre brug af ledsagelse, bør det ske i samarbejde med den/de pårørende. Man er nødt til at respektere de pårørende og anse dem, som ansvarlige mennesker, der selvfølgelig ikke ønsker at påføre deres nærmeste en alvorlig smitte,« skriver Ældrerådet i høringssvaret.