Miljøminister Lea Wermelin har for nyligt besøgt den fredede Kappelhøjkilen, som er mål for den næste Kaffe med Udsigt. Arkivfoto

Nyd kaffen i kilen

Halsnæs Kommune har startet tilmelding til et af sommerens populære udflugtsarrangementer, Kaffe med Udsigt, der den 29. juli foregår i Kappelhøjkilen med udsigt til fjord og sø.

En fredning af landskabet sikrer, at området bevares til rekreative formål, og at forholdene for dyr og planter forbedres.

Mødestedet er Sportsvej ved Frederiksværk Svømmehal, og herfra går turen gennem det kuperede landskab med fine udsigtspunkter over Roskilde Fjord. Undervejs fortælles der om kommunens indsats for at skabe blomstrende overdrev og optimale vilkår for områdets arter. Du kan bl.a. høre om det irgrønne markfirben og specialisten blåhatjordbi, som bor ved Kappelhøjkilen.

Tilmelding på https://halsnaes.nemtilmeld.dk - der er plads til 50 deltagere.