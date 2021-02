Nyd isen, inden den smelter

Flere uger med frost døgnet rundt er så småt ved at blive afløst af plusgrader. Så det gælder om at nyde isen, inden den smelter!

Torsdag gav Halsnæs Kommune grønt lys til at færdes på isen seks forskellige steder i kommunen, hvor målinger viste, at isen var mere end 13 cm tyk.

Et fantastisk weekendvejr med høj sol både lørdag og søndag skabte de perfekte rammer for oplevelser på isen. Rigtig vintervejr med frost i længere tid er efterhånden en sjældenhed, så mange børn havde is under fødderne for første gang.