Hvis Tilsynsrådet vurderer, at Anja Rosengreen ikke er inhabil i sagen om en dispensationsansøgning fra Lynæs Surfcenter, er hun klar til at stemme FOR dispensation, hvis sagen kommer op i udvalget på ny. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Ny udvikling i hyttesagen fra Lynæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny udvikling i hyttesagen fra Lynæs

Lynæs Surfcenter har trukket deres dispensationsansøgning, men muligvis kun for at sende en ny

Halsnæs - 26. april 2021 kl. 15:22 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Der var lagt op til en afgørelse med mindst mulig margin i Halsnæs Byråd torsdag aften om punkt 680.

Det er sagen om dispensationsansøgning fra Lynæs Surfcenter om tilladelse til 11 midlertidige overnatningspladser i haven.

Men nu har Lynæs Surfcenter valgt at trække deres ansøgning, skriver udvalgsformand Anja Rosengreen i et opslag på Facebook. Og det bekræfter Halsnæs Kommune.

"Punktet vil fortsat stå på dagsordenen, men med en bemærkning om, at der er kommet nye oplysninger i sagen," fortæller borgmester Steffen Jensen og fortsætter:

"Når vi så skal godkende dagsordenen, vil Anja Rosengreen trække sin begæring tilbage. Det giver ingen mening at behandle sagen, når virksomheden har trukket sin ansøgning tilbage," forklarer Steffen Jensen.

Men selvom sagen pilles af byrådets dagsorden torsdag aften, er det langt fra sikkert, at sagen er død.

Inhabil eller ej? Det var som bekendt Anja Rosengreen, der havde begæret Lynæs-sagen i Halsnæs Byråd, efter hun i udvalget havde undladt at stemme for af frygt for, at hun kunne blive opfattet som inhabil.

I et langt indlæg på Facebook gør Anja Rosengreen rede for den noget specielle situation,

"Igennem tre uger har jeg oplevet de sværeste overvejelser hidtil i mit politiske liv. I en sag som for SF ikke fylder ret meget i substansen: En ansøgning om en midlertidig dispensation på 6 måneder fra en forældet lokalplan har involveret en mere privat vinkel for mig."

"I SF er vi glade for telte og shelters - fx når de sættes op i skoven, hvor de kommer naturelskere til gavn. Det kunne vi også godt se plads til i Lynæs frem mod en ny lokalplan til efteråret - så var det prøvet af, og vi ville have den erfaring med til arbejdet med den nye lokalplan."

"Vi har principielt ikke noget problem med at stemme for en dispensation - det er udelukkende mine personlige forhold, der forstyrrer billedet. "

Anja Rosengreen forklarer, at hun har forsøgt at undgå at inddrage sin søn i 'historien', men at det så kan være svært at forstå sagen:

"Jeg har derfor aftalt med min søn, at jeg nu beskriver situationen åbent og ærligt. "

"Min 21-årige søn arbejder i Lynæs Surfcenter. Han har, kort tid inden denne sag startede, sagt sit andet job op, fordi han ville prioritere sommeren her i Lynæs. Det betyder, at hans husleje og andre udgifter betales af den indtægt, han kan opretholde i Lynæs Surfcenter. "

Den usikre vurdering "Er jeg så inhabil? Det er jeg ikke, mener forvaltningens jurister," skriver Anja Rosengreen videre.

Hun har lagt forvaltningens vurdering op på Facebook. Her lyder konklusionen:

"Ud fra de foreliggende oplysninger om Anjas søn, som er ansat i Lynæs Surf Center, er det min vurdering, at Anja ikke vil være inhabil i behandlingen af sagen om centret, jf. forvaltningslovens § 3, stk1, nr. 2."

Men det fremgår videre, at hvis en beslutning i sagen betyder, at sønnens ansættelses- eller arbejdsforhold bliver påvirket - f.eks. at sagens udfald kan betyde, at han bliver fyret, så vil Anja Rosengreen formentlig være inhabil.

"Hvad gør man så, når man har den der lille tvivl i maven i forhold til hvilke hensyn, der danner ens holdning til en sag?" spørger Anja Rosengreen retorisk.

Hun valgte at undlade at stemme, da hun kunne se, at hendes stemme ville blive afgørende:

"Hvis jeg havde stemt en dispensation igennem med den afgørende stemme på den noget usikre vurdering af min habilitet, der forelå på daværende tidspunkt, ville det gøre både min søn, Surfcentret og mig selv sårbare overfor historier og rygter. "

I stedet begærede Anja Rosengreen sagen i byrådet for, som hun skriver: "at sikre gennemsigtighed og åbenhed omkring beslutningsforløbet".

Tilsynsrådet ind i sagen "Det har været tre uger med dårlig søvn og skuffede mennesker i min nærhed, men heldigvis også opbakning til mit forsøg på at balancere gennemsigtighed i demokratiske beslutninger."

"Nu har Surfcentret valgt at trække deres ansøgning. Jeg ved ikke, om de ansøger igen, men hvis de gør, får vi den samme situation igen i Udvalget for Miljø og Plan. Hvis Socialdemokratiet fortsat ikke kan lade tvivlen komme en lokal virksomhed, der forsøger at klare sig igennem coronaudfordringerne selv, til gode."

Forvaltningens vurdering af hendes habilitet føler Anja Rosengreen ikke hun kan bruge til noget:

"Den er ikke særlig klar, så jeg har sendt den til Tilsynsrådet, da jeg har brug for ekstern vurdering af sagen."

Ny situation kan opstå "Jeg må så lade Tilsynsrådets vurdering afgøre, hvad jeg stemmer i udvalget, hvis Surfcentret ansøger igen," skriver Anja Rosengreen og fortsætter:

"Hvis tilsynet erklærer mig inhabil, ender sagen 3-3 igen, da jeg ikke kan indkalde suppleant."

Men hvis Tilsynsrådet ikke finder Anja Rosengreen inhabil i sagen, vil hun stemme for dispensation til Lynæs Surfcenter - hvis de altså sender en ny ansøgning.

"Jeg vil jeg selvfølgelig fortsat sikre, at der tages hånd om de bekymringer, som handler om støj. Vi skal selvfølgelig lytte til høringssvarene, og jeg ved, at Surfcentret har arbejdet seriøst med dette," understreger Anja Rosengreen.

Hvis ingen andre i udvalget ændrer holdning, vil det betyde 4-3 flertal for dispensation.

Og så er sagen afgjort!

Med mindre et udvalgsmedlem begærer sagen i byrådet...

Her vil Socialdemokratiet (hvis alle er enige), sammen med Enhedslistens Thue Lundgaard, kunne give afslag på dispensation i en 11-10 afgørelse.