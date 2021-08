Se billedserie Cheflivredder John Mogensen bød livreddere og gæster velkommen foran teltet i Tisvildeleje. Foto: Steffen Mattrup Lund-Hansen.

Ny travl sommer for livredderne

Halsnæs - 16. august 2021

Der var mange årstal at jonglere med, da Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste fredag aften ved den årlige sommersammenkomst for livreddere og samarbejdspartnere også markerede tjenestens 50 års jubilæum.

Livredningstjenesten på Nordkysten blev oprettet i 1971 og er i dag et samarbejde mellem Helsingør, Gribskov og Halsnæs kommuner. Udover 50 års jubilæum kunne man tilføje at det er 85 år siden Kaj Walther blev den første livredder i Tisvildeleje, og at det er 105 år siden han blev født, 20 år siden han døde - og 80 år siden han lavede sin berømte redningsaktion en novemberdag i 1941. Her reddede han en far og en søn i land fra en synkende galease, der var foruykket i kraftig storm mellem Vejby Strand og Tisvilde.

Bedriften bragte ham i alle landets aviser og ugeblade, han fik fortjentmedalje og audiens hos kongen. For et par år siden indstiftede livredningstjenesten Kaj Walther-prisen, der uddeles hver år for særlige redningsindsatser.

Med Kaj Walther (1916-2001) som en slags symbol og forbillede for de nordsjællandske livreddere var det naturligt at jubilæumsarranmentet blev holdt ved Tisvildeleje strand, hvor Idrættens Venner i Tisvilde havde sørget for at stille telt op til de omkring 80 deltagere i festen. Undervejs blev der uddelt 10 eksemplarer af en ny bog om Kaj Walther, skrevet af Kiti Weil.

Traditionen tro markerede man jubilarer i tjenesten, og de var en del: En med 25 års jubilæum, tre med 10 og og syv med fem år.

Dertil kommer ikke mindst at cheflivredder John Mogensen har været med i 30 år. Alle år har han passet Hornbæk strand, mens han har haft tjansen som chef i 20 år.

I sin festtale kunne John Mogensen fortælle at man havde beregnet at der i sæsonen havde været 1,4 mio. gæster på de strande, der passes af livreddere. Der er optalt 1700 såkaldt gule aktioner og 35 røde, hvor der er handlet i livstruende situationer.

Han takkede de som tog initativ til tjenesten og de som har gjort en indsats gennem årene. Samlet har der været omkring 2500 livreddende aktioner, og tusindvis af skoleelever og børnehavebørn undervises hver år i sikkerhed ved vand. Om fremtiden sagde han bl.a.:

- Der kommer flere brugere af strandene året rundt, og vi får vildere vejr og varmere somre. Vores opgave er at synligegøre og hjælpe forældrene med deres ansvar for at lære børnene de nødvendige færdigheder for at overleve i vand. Derudover skal vi holde gasst i vores korpsånd samtidig med at vi skal udvikle os og tilpasse os en verden i forandring.

Årets livredder vandrepokal blev overrakt til Mai Rosenvinge Hjelmgaard for hendes store arbejde med tjenestens seneste nyudvikling med mikro- og juniorlivreddere, som i år talte ikke færre end 25 livreddere.

En ny indstiftet vandrepokal blev overrakt til tjenestens leder af materieldepoterne i Helsinge og Udsholt; Allan Stauning. Han fik vandrepokalen for sit meget store arbejde med at få al det praktiske med udstyr og materiel til at virke.

Thomas Møller Nielsen holdt som repræsentant for Redningsudvalget og Halsnæs Kommune en takketale til tjenesten og alle den ansatte og frivillige.

- Det var hyggeligt at mødes med en del af alle de nuværende livreddere, og ikke mindst mange af alle de tidligere livreddere og repræsentanter fra Redningsudvalget og de, som havde været med til at starte Livredningstjenesten, fortæller distriktslivredder Steffen Mattrup Lund-Hansen.

Der er fortat livreddere på seks strande i de resterende weekender i august.