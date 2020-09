Den store ombygning, som skal gøre rundkørslen til et lyskryds, gik i gang i sidste uge, men forventes først færdig til februar. Første del af arbejdet foregår på Frederikssundsvej. Foto;: Niels J. Larsen

Ny tidsplan for stort trafikprojekt: Lyskryds bliver først forårsklar

Den stærkt trafikerede rundkørsel i Kregme skulle oprindeligt have afsluttet sin forvandling til et flersporet og lysreguleret kryds ved udgangen af i år. Men ombygningen bliver ingen tidlig julegave til de cirka 20.000 bilister, der hver dag kører gennem det trafikale knudepunkt. Det store trafikprojekt er løbet ind i forsinkelser, og Vejdirektoratet forventer, at lyskrydset tidligst kan tages i brug til februar. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.