Ny skole: Første spadestik til januar

Elever og lærere ventes at kunne indtage den ny Frederiksværk Skole to år senere - altså i januar 2023

Byggeriet ventes at taget to år, så til januar 2023 kan elever og lærere rykke ind i den splinternye skole, som afløser den hidtidige Frederiksværk Skole (tidligere Enghaveskolen), der er ramt af skimmelsvamp i kælderen og generel nedslidning.

Totalentreprenør på byggeriet er C. C. Contractor. Den færdige skole har en samlet pris på 133 mio. kroner, hvilket gør skolen til det hidtil største anlægsprojekt i Halsnæs Kommunes historie.

Udendørs skabes et spændende landskab med biodiversitet som nøgleord. Indenfor inviterer rummene til fællesskab og kreativ læring. Skolen er i øvrigt designet, så der skabes sammenhæng mellem ude og inde, og så den også kan bruges uden for skoletid.

Formanden for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, Helge Friis, glæder sig over, at byggearbejderne snart kan tage fat:

"Jeg er meget tilfreds med, at vi nu står med et projekt, der ikke blot er vedtaget, men hvor alle glæder sig til at se resultatet. Med den nye Frederiksværk Skole får vi et utroligt flot læringshus, der bliver kraftcenter for læring, idéudvikling og fælles oplevelser for områdets børn i mange år fremover."