Se billedserie Formand for Halsnæs Forsyning Thomas Møller Nielsen sammen med direktør Jacob Kaae Lind Nordqvist og chef for plan- og projektafdelingen Finn Ellegaard. Foto: N.J.Larsen

Ny sandstrand klar i Lynæs

Halsnæs - 28. januar 2021 kl. 04:09 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

- Det er svært ikke at mene at det ser indbydende ud. Jeg er sikkert på at mange til sommer får glæde af at gå herned med et håndklæde, tage en dukkert og sætte sig i sandet.

Det var ikke ligefrem strandvejr, da formand for Halsnæs Forsyning, byrådsmedlem Thomas Møller Nielsen (V) i går på en januardag med kold vind og temperatur lidt over frysepunktet, sammen med sin direktør Jacob Kaae Lind Nordqvist og chef for plan- og projektafdelingen Finn Ellegaard fremviste resultatet af de seneste ugers arbejde med kystsikring på stranden nær Lynæs Camping.

Årsagen til at der nu er skabt en sandstrand og etableret to nye bølgebrydere, der skal hjælpe med at holde på sandet, er at Halsnæs Forsyning vil beskytte en udsat spildevandsledning, som vind og vejr har blottet, så den lå synlig med risiko for at kollapse. Entreprenørmaskiner har været igang på stranden i en lille måned, og det har ført til kritik fra borgere på Facebook, der frygtede at man ødelagde område, ligesom nogle fandt det forkert at der blev pumpet sand op til formålet.

- Det har set voldsomt ud undervejs med store sandbunker for at etablere kørevej, mens arbejdet var igang, siger Jacob Kaae Lind Nordqvist, men tror som Thomas Møller Nielsen og Finn Ellegaard også at folk bliver glade for resultatet.

Han bor selv lige i nærheden og vil benytte stranden.

- Vi plejer at bade ved roklubben eller nede i Lynæs, men nu vil jeg forsøge mig her som sandslotbygger uden at påstå jeg er god til det, siger han!

Projektet på stranden i området fra Peter Madsensvej og ned ud for Lynæs Camping har nu skjult omkring 40 meter betonrør og sikret en sandstrand, som man ikke lover kan holde til en ny Bodil-storm, men forhåbentlig kan klare mindre storme uden at al sandet forsvinder igen.

Det er Halsnæs Kommune der har ønsket løsningen med en sandstrand istedet for sten

- Der er hentet 4000 kubikmeter sand ude i Kattegat. Projektet med bølgebrydere og sandfodring har kostet 1,5 mio. kr. Alternativt skulle man have flyttet ledning og lavet en større omlægning af kloaksystemet, der kunne have løbet op i 50-100 mio. kr., siger Finn Ellegaard.