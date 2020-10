Ny rescue-båd testes

'Rescue DSRS 8 01 Tbn' er den midlertidige betegnelse for den kommende redningsbåd til DSRS Lynæs, og de frivillige redningsfolk har for nyligt været en tur i Sverige for at afprøve deres nye fartøj.

Redningsstationens nuværende båd har efterhånden nogle år på bagen og er godt brugt efter mere end 100 årlige aktioner på fjordene samt i det sydlige Kattegat, og Dansk Søredningsselskab (DSRS) kunne i sommer meddele, at en ny båd er bestilt til stationen på Lynæs Havn.

"Desværre skal vi væbne os med lidt tålmodighed, inden den kommer hjem, idet værftets testprogram kræver 50 driftstimer i de svenske farvande," står der på DSRS Lynæs' Facebookside, hvor det også oplyses, at de frivillige redningsfolk er i gang med at ombygge 'basen' i havnen for at være klar til at modtage den nye rescue-båd.