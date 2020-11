Ny plan for erhverv på opfyldt havneområde

"Konsekvenserne af at omdanne til det nye opfyldsområde til erhvervsområde vil gå på øget trafik til og fra området, mulighed for mere støj og andre påvirkninger samt den visuelle påvirkning," står der på en liste over mulige konsekvenser af et nyt erhvervsområde på det opfyldte havneareal ved Slaggemolen i Frederiksværk.

Miljøvirksomheden De Nova A/S har ansøgt om brug af det opfyldte areal til erhverv, og det er en sag, der i første omgang skal behandles i miljø- og planudvalget næste uge, inden selve lokalplanprocessen kan sættes i værk.

Men før arealet, der har status af landzone, kan tages i brug, vil det kræve, at arealet via et kommuneplantillæg og en lokalplan overføres til byzone og arealplanlægges. Hvis arealet skal overføres til byzone vil det desuden kræve, at et tilsvarende areal tilbageføres til landzone.

I dagsordenen til udvalgsmødet oplistes flere konsekvenser:



Konsekvenserne i forhold til de rekreative muligheder i lystbådehavnen og den tidligere losseplads er begrænsede.

Nye virksomheder må ikke støje så meget som stålværkerne, der har dispensation til forhøjet støjniveau. Etablering af støjende erhvervsaktivitet vil dog reducere muligheden for - på lang sigt - at kunne etablere boliger i eller i nærheden af havnen. Krav om afstande til eksisterende boliger og rekreative aktiviteter skal indgå i lokalplanen.

De visuelle konsekvenser er, at den i forvejen omfattende barriere, som erhvervsområdet ved stålværkerne udgør mellem byen og fjorden, vil blive lidt større. Barrieren kan blive forværret af et fast hegn frem for en bevokset jordvold med adgang.

Ud fra De Novas vurdering og undersøgelser er vandarealet forurenet, hvilket giver begrænsede muligheder for rekreative funktioner som badning, surfing og fiskeri m.m. Det skal dokumenteres nærmere i forbindelse med planlægningen.

Vandarealet er i kommuneplanen udlagt til rekreative formål, idet der i 0-erne har været opført ramper og dyrket vandsport i bassinet.