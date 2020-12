Se billedserie Bilister fra Hillerød kører nu højre om rundkørslen i Kregme. Vejdirektoratet håber det letter på køen når lyssignal er justeret og bilisterne har vænnet sig til ændringen. Foto: Niels J. Larsen

Ny midlertidig vej gør lange køer længere

Halsnæs - 16. december 2020 kl. 04:57 Af Kasper Daugbjerg Dønbo og Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

I årevis har bilisterne været vant til kilometerlange køer ved Kregme-rundkørslen. En omfattende ombygning, der skal gøre rundkørslen til et flersporet lyskryds. skal forberede den trafikale situation, men arbejdet har indtil videre kun gjort de lange køer længere.

Særligt mandag og tirsdag har pendlere, offentligt transport og lokale trafikanter været plaget af ufremkommelig og stillestående trafik. Det skyldes, at rundkørslen mandag blev lukket.

I stedet bliver trafikken ledt af en lille ny »omfartsvej« - en såkaldt interimvej - der er etableret fra Circle K på Frederiksværksiden og til Hillerødvejen syd for rundkørslen.

Skal man til og fra Frederikssundvejen, er der etableret en lysregulering.

De snirklede og midlertidige løsninger har vist sig at sinke trafikken mere end Vejdirektoratet havde forventet. Det vil de nu forsøge at ændre på.

- Det har givet en del kø, også noget mere end beregnet, så vi har signalfolk oppe for at stille på det i håb om, at det bliver bedre, siger projektleder i Vejdirektoratet Dorthe Hvid.

Hun er overrasket over, at interimvejen har givet så mange problemer de første dage, men håber, at det bliver bedre i løbet af en uges tid.

- Så har bilisterne vænnet sig til det og kigger ikke så meget på gravemaskiner, så man ikke når at slippe med over for grønt.

Og bilisterne skal vænne sig til det, for de ny midlertidige vej skal bruges helt frem til april, hvis ellers projektet kører efter tidsplanen.

- Det er jo et rigtigt dumt sted. Der er ikke andre lokale veje, al trafik til Halsnæs skal forbi der, konstaterer Dorthe Hvid.

Hun er her i Corona-tiden, hvor mange er bedt om at arbejde hjemme, alligevel overrasket over hvor meget trafik der er igennem Kregme næsten på alle tider af døgnet.

Et flertal i Folketinget sikrede i marts sidste år 22,7 millioner kroner til en ombygning af rundkørslen, der skulle forbedre den trafikale situation. Men det er ikke kun de 20.000 bilister, der dagligt bruger Kregme-rundkørslen, som siden er løbet ind i forsinkelser. Det gælder også selve projektet.

Det var oprindeligt planen at tage første spadestik på projektet i juni og at have et projekt, der stod færdig i december 2020.

De planer er siden blevet forsinket - både af Ekspropriationskommisionen ønske ekstra besigtigelser og af coronavirus.

Vejdirektoratet forventer altså nu, at krydset vil være klar til brug i løbet af foråret. Oprindeligt skulle det være afsluttet i denne måned.