Konstitueret kommunaldirektør Niels Milo Poulsen med den nye lokalaftale for dagtilbudområdet, som FOA, BUPL og Halsnæs Kommune netop har indgået.

Send til din ven. X Artiklen: Ny lokalaftale for pædagogisk personale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny lokalaftale for pædagogisk personale

Halsnæs - 25. juni 2021 kl. 09:48 Kontakt redaktionen

Halsnæs Kommune, FOA og BUPL har indgået ny lokal arbejdstidsaftale, som træder i kraft fra 1. januar 2022.

"Aftalen giver ikke bare mere fleksibilitet til at tilrettelægge arbejdstiden lokalt, men vil også give pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i Halsnæs en større fleksibilitet i opgaveløsningen og i planlægningen af arbejdet," skriver Halsnæs Kommune i en pressemeddelelse

BUPL og FOA: God aftale Hanne Byskov, fællestillidsrepræsentant for BUPL, er godt tilfreds med aftalen:

"Vi er først og fremmest glade for det gode og konstruktive samarbejde, der har været om vores fælles dagtilbud. Det er første skud på stammen af en forhåbentlig lang række aftaler, der kan give endnu bedre vilkår for pædagoger i Halsnæs."

"Med den nye aftale har vi netop sikret, at både medarbejdere og ledere i højere grad kan planlægge, prioritere og tilrettelægge arbejdstiden, så det passer til situationen ude i den enkelte institution," udtaler Hanne Byskov.

Det er fællestillidsrepræsentanten for FOA, Irene Madsen enig i:

"Med en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, og muligheden for at råde over egen ferie, sikrer vi ikke bare en mere optimal brug af arbejdstiden, men også bedre arbejdsvilkår og en god balance mellem arbejdstid og privatliv til stor gavn for vores pædagogiske personale."

"Det er et godt første skridt på vejen, og med den nye aftale har vi nu dannet et fint fundament at arbejde videre fra, så vi sikrer de bedst mulige vilkår for både vores pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter," udtaler Irene Madsen, fællestillidsrepræsentant for FOA.

Foruden øget fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden og afholdelse af ferie, får det pædagogiske personale desuden to ekstra arbejdsgiverbetalte fridage, ligesom det bliver muligt at optjene seks ekstra fridage om året ved at rykke arbejdstimerne til andre tidspunkter.

Halsnæs mere attraktiv for pædagogisk personale

Den nye lokalaftale sikrer ikke blot bedre vilkår for det pædagogiske personale på den korte bane. Aftalen skal på den lange bane også gøre det nemmere at fastholde og rekruttere medarbejdere til kommunens institutioner.

Det er et perspektiv, som glæder udvalgsformand for Skole, Uddannelse og Dagtilbud i Halsnæs Kommune, Helge Friis, som ikke lægger skjul på, at der netop på dagtilbudsområdet har været udfordringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft:

"Fra politisk side er jeg glad for, at der er nu er indgået en aftale til gavn og glæde for kommunens pædagogiske personale."

"Det er en aftale, der vil give mere lokal selvbestemmelse, mere fleksibilitet i arbejdet og opgaveprioritering, men også gøre det mere attraktivt at være ansat i et dagtilbud i Halsnæs. Derfor er det mit klare håb, at vi i fremtiden kan rekruttere flere veluddannede medarbejdere til kommunen. "

"Det vil også give børnene de bedste muligheder, for tilfredse ansatte giver også glade og tilfredse børn," udtaler Helge Friis.