Ny lokal protest mod hjemsendelse af syriske flygtninge: - Man kan godt sige fra på en stille måde

Tirsdag den 27. april stimlede folk sammen til en stille protest mod hjemsendelse af syriske flygtninge. Lørdag sker det igen. Pritvatfoto

Halsnæs - 07. maj 2021 kl. 04:50 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Der var ingen højtråbte slagsange eller skingre megafoner, da omkring 100 borgere i sidste uge samledes i Frederiksværk for at protestere imod, at den danske regering vil sende syriske flygtninge tilbage til Damaskus, og i weekenden stabler lokale kræfter så endnu en stille protest på benene.

- Protesterne spreder sig som ringe i vandet. Nye små kræfter skyder frem, og nu gør vi det igen. Vi ikke kan se os selv i øjnene, hvis ikke vi gør noget. Den, der tier, samtykker, siger Lavra Lumholt.

Hun har sammen med Pernille Stengaard Rosenkilde arrangeret den nye demonstration, der finder sted lørdag 8. maj i Skjoldborgparken i Frederiksværk fra 19.30 -21.00.

Arrangørerne opfordrer folk til at tage lys, tæpper og kaffe med. Fordelt i parken vil der være fællessange med præst Lotte Grønborg og tale ved Jeanette Munksbøl.

- Man kan godt sige fra på en stille måde. Vi protesterer på en fredelig og ikke frembusende måde. Det er vores måde at signalere et budskab, vise at vi er kede af det og trøste hinanden, siger Lavra Lumholt.

Frontløber De lokale protester kommer i kølvandet på regeringens ønske om at sende syriske flygtninge tilbage til Damaskus. Danmark - og siden hen Ungarn - mener, at det er sikkert for flygtninge at rejse hjem, selvom hjælpeorganisationer, FN og EU siger noget andet.

Derfor får omkring 500 syrere lige nu revurderet deres sager af de danske myndigheder, blandt andet familien Bertawi fra Frederiksværk. Hele familien - Redwan, Samira, Mohammed(20), Riham(23), Rawan(22) og den lille David(3) har fået besked på at rejse tilbage til det land, som de flygtede fra, hvor deres hus blev bombet og hvor de frygter at blive fængslet, så snart de lander.

Den 12. maj bliver deres sag endeligt afgjort. Hvis hjemsendelsen står til troende, så vil familien blive placeret i et udrejsecenter, hvor de ikke kan arbejde, studere eller indgå i samfundet. Alternativet er at rejse hjem til Syrien, men Danmark har ingen samarbejdsaftale med præsident Assads styre.

- Jeg kan ikke se på, at Danmark er frontløbere på at smide flygtninge ud og sende dem tilbage til det land, hvor diktatoren, de er flygtede fra, stadig regerer. Vi ved, at flygtningene er bange, og det er ikke til at fatte, at Danmark står i front for de stramninger og den udvisningsproces. Jeg kan ikke genkende mit velfærdsland, siger Lavra Lumholt og fortsætter:

- Jeg havde set i kortene, at Socialdemokratiet var blevet meget højredrejet, men det her er chokerende og rystende. Vi vil vise vores danske og syriske medborgere, at vi ikke er enige med regeringen.

De er ligeglade I april afholdt Mellemfolkeligt Samvirke og DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom - et støtteevent på Christiansborg Slotsplads med budskabet om at stoppe alle udvisninger til Syrien.

- Vi kan ikke alle stå på Rådhuspladsen i København, og vi vil gerne skabe samhørighed her, siger Lavra Lumholt.

Hun gør sig dog ingen forhåbninger om, at protesten ændrer på regeringens udlændingepolitik.

- Der er blevet skrevet 117.000 breve til Rasmus Stoklund (socialdemokratiets udlændingeordfører, red), Mattias Tesfaye (udlændinge- og integrationsminister, red.) og Mette Frederiksen (statsminister, red), men de er komplet ligeglade. De mener, at store dele af befolkningen bakker dem op.

Flere af regeringens støttepartier har udtalt kritik af udlændingepolitikken, men Mattias Tesfaye har slået fast i Berlingske, at der ikke vil blive ændret på den lovgivning, som gør det muligt at sende flygtninge hjem til områder, der er usikre og ustabile.

- Så vi har ingen forhåbning om, at vores statement rykker ved noget. Men vi kan vise vores naboer og folk, der ikke er politikere, at det her skal man ikke finde sig i, siger Lavra Lumholt.

