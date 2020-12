Ny lokal fond vil styrke fællesskabet i Halsnæs

Fonden fokuserer på, at støtte ideer og projekter, som kan være med til at udvikle vores lokalområde og som ønsker at skabe stærkere fællesskaber på tværs.

Lokal tømrermester går forrest

Tømrermester Søren Fritsche fra Torup, har startet fonden og har valgt at stille sin midler og arv til rådighed.

Søren har med Halsnæsfonden ønsket at bidrage til at udvikle vores lokalområde og bygge bro mellem de geografiske afstande, generationer og køn. Søren håber, at han med sit initiativ kan gå foran og være til inspiration for alle de mennesker i Halsnæs, som har lyst til at donere midler til at udvikle Halsnæs til glæde for unge og ældre.

”Vi bor i et fantastisk område, med så mange muligheder for at skabe nogle gode projekter, som kan gøre Halsnæs til endnu bedre sted at bo. Jeg har valgt at donere min formue til fonden, fordi jeg altid har været glad for at bo i Halsnæs og fordi jeg kan se, at vi som almindelige borgere kan være med til at udvikle vores område på måder som Kommunen aldrig vil kunne. Jeg vil gerne støtte de mennesker som bruger deres ideer og tid på at gøre noget som kommer os alle til glæde”, siger Søren Fritsche