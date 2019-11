Ulla Catrine Brinch er fra 1. januar ansat som ny direktør i Halsnæs Kommune Foto: Halsnæs Kommune

Ny kvindelig direktør på plads til januar

Halsnæs - 21. november 2019 kl. 18:13

Halsnæs Kommune har torsdag aften sat navn på den ledige plads i kommunens direktion. Ulla Catrine Brinch bliver ved årsskiftet ny direktør i kommunen, og hun og vil få ansvar for miljø, kultur, idræt, erhverv, by, ejendomme, borgerservice og beskæftigelse. Hun kommer fra en stilling som Centerchef for Byudvikling, Miljø og Erhverv i Fredensborg Kommune, hvor hun i en periode også har været konstitueret direktør. Ulla Catrine Brinch tager over efter Martin Lindgreen, som stoppede i direktionen ved udgangen af oktober.

Kommunaldirektør Anders Mørk Hansen hilser den nye direktør velkommen og ser frem til, at hun tager fat på arbejdet.

- Ulla var en del af et stærkt ansøgerfelt til direktørstillingen. Når valget er faldet på Ulla, så bunder det i, at hun kommer med en solid faglig og ledelsesmæssig ballast fra både det offentlige og det private. Jeg er sikker på, at Ulla er en stærk spiller at få med på holdet her i Halsnæs. Derudover føler vi os overbeviste om, at Ulla vil passe rigtig godt ind i direktionen, og vi glæder os alle til at starte samarbejdet med hende, siger han.

Ulla Catrine Brinch er uddannet cand.agro. og ph.d. inden for miljøområdet. Hun har 16 års ledelseserfaring og har en omfattende erfaring med udvikling af offentlige eller offentligt regulerede organisationer.

Hun har været sommerhusgæst i Halsnæs hele sit liv, og så har hun boet 12 år i Frederiksværk, hvor hendes to store drenge er vokset op. Hun bor i dag med sin familie i Hillerød, men de bruger lige så meget tid i deres sommerhus i Asserbo. Det er derfor en ny direktør med en masse lokalkendskab og et hjerte der banker for Halsnæs, der ser frem til at tiltræde i sin nye stilling.

- Halsnæs er et helt særligt sted for mig, og det er det sted i Danmark, hvor jeg føler mig allermest hjemme. Det er et særligt stort privilegium for mig at blive en del af Halsnæs Kommune, og jeg stolt af og glad for, at byrådet har peget på mig som ny direktør. Jeg glæder mig til at bidrage til udviklingen af kommunen, og jeg ser frem til samarbejdet med politikere, medarbejdere, ledere og alle de aktive borgere, som er fælles om at skabe det gode liv i Halsnæs, også i fremtiden, siger

Ulla Catrine Brinch tiltræder stillingen som direktør i Halsnæs Kommune fra 1. januar.